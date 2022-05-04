Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды4 мая 2022 15:15

Собчак ошеломила откровенным признанием оскандалившегося Киркорова

Ксения Собчак обнародовала новое признание Филиппа Киркорова
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Ксения Собчак обнародовала новое признание Филиппа Киркорова

Ксения Собчак обнародовала новое признание Филиппа Киркорова

Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак давно дружит с Филиппом Киркоровым. Телеведущая на днях честно призналась, что ее настроение далеко от праздничного, однако она ради певца посетила его юбилей. А потом поддержала артиста, который выступил с громким заявлением в адрес бывшей жены Аллы Пугачевой и ее пятого мужа Максима Галкина, которых отчитала Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева. Казалось бы, сказанное все услышали. Но не тут-то было.

Ксения Собчак обнародовала новую порцию откровений от Филиппа Киркорова. Певец в очередной раз вступился за Аллу Пугачеву и Максима Галкина. "Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали... И вторят, зомбировано вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у них альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было", - начал Филипп.

Он уточнил, что его слова об агрессии, которая "все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные". "Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности..." - рассуждает певец.

Киркоров уверен, что все сказал правильно. "Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их", - добавил он.

Артист назвал себя патриотом России. "Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", - резюмировал угодивший в скандал вокалист.

Напомним, Филипп Киркоров на днях с размахом отметил 55-летие. Во время исполнения песни "Мария Магдалена" артист влез на поваленный крест, продолжая петь. Увидев это, Мария Шукшина буквально взвыла. "Самоназванный "король" беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос - хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране", - разразилась она гневной отповедью.

Позже ее поддержал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег?" - написал священник.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалКсения Собчак: досье KP.RU