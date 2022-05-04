Собчак ошеломила откровенным признанием оскандалившегося Киркорова

Ксения Собчак обнародовала новое признание Филиппа Киркорова Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак давно дружит с Филиппом Киркоровым. Телеведущая на днях честно призналась, что ее настроение далеко от праздничного, однако она ради певца посетила его юбилей. А потом поддержала артиста, который выступил с громким заявлением в адрес бывшей жены Аллы Пугачевой и ее пятого мужа Максима Галкина, которых отчитала Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева. Казалось бы, сказанное все услышали. Но не тут-то было.

Ксения Собчак обнародовала новую порцию откровений от Филиппа Киркорова. Певец в очередной раз вступился за Аллу Пугачеву и Максима Галкина. "Я сейчас в ужасе, что мои слова не услышали... И вторят, зомбировано вторят, что я не должен заступаться за своих друзей, потому что у них альтернативная позиция, но подождите… Я уверен, что никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было", - начал Филипп.

Он уточнил, что его слова об агрессии, которая "все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные". "Я сразу подумал об их детях, которые общаются со сверстниками. Как им принять такую реальность? Может быть, в Израиле они в относительной информационной безопасности..." - рассуждает певец.

Киркоров уверен, что все сказал правильно. "Всем надо задуматься, в кого мы превратимся с таким рвением обличать чужие «пороки». Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их", - добавил он.

Артист назвал себя патриотом России. "Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны", - резюмировал угодивший в скандал вокалист.

Напомним, Филипп Киркоров на днях с размахом отметил 55-летие. Во время исполнения песни "Мария Магдалена" артист влез на поваленный крест, продолжая петь. Увидев это, Мария Шукшина буквально взвыла. "Самоназванный "король" беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос - хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране", - разразилась она гневной отповедью.

Позже ее поддержал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег?" - написал священник.