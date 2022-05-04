Британцы отправляют россиян с Красной площади прямо на спецоперацию

Вообще наш праздник Победы стал для западной пропаганды каким-то «днем Х». Про него сочиняют совсем фантастические небылицы Фото: Юлия КЛЮЕВА

ФЕЙК: 9 мая в России будет объявлена всеобщая мобилизация.

Эту новость разгоняет CNN со ссылкой на «британских и американских высокопоставленных военных». По заверению журналистов, все новобранцы отправятся непосредственно на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это, пожалуй, самый распространенный слух, которые разгоняют западные пропагандисты. Впервые о том, что россиян будут массово отправлять в зону боевых действий, начали говорить еще в конце февраля - практически сразу после начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отличается от предыдущих. На него даже был вынужден реагировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обычно осторожный в формулировках, он прямо назвал подобные сообщения «чушью».

«Нет, не стоит. Это неправда, это чушь», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ.

Про «ускоренный весенний призыв» в марте и апреле россиян атаковали роботы, которые звонками и сообщениям сообщали, что необходимо срочно явиться в военкомат. И сделать это самостоятельно, не дожидаясь повесток. Причем, звонки поступали с украинских, американских, чешских и польских номеров.

Все подобные сообщения - не больше, чем волна провокаций, которые направлены на создание паники. Владимир Путин еще в самом начале спецоперации исключил участие в ней резервистов и срочников. Министерство обороны также неоднократно заявляло об этом. «Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ

Вообще наш праздник Победы стал для западной пропаганды каким-то «днем Х». Про него сочиняют совсем фантастические небылицы:

- CNN: Россия 9 мая объявит войну Украине.

- The Times: На Параде Победы по Красной Площади прогонят 500 украинских пленных (в том числе и задержанных британцев).

Кроме того, ряд телеграмм-каналов сообщил, что и техника и военные, которые примут участие в параде на Красной площади отправятся напрямую на Украину для участия в спецоперации.

Очевидно, что в ближайшие дни будет появляться все больше и больше новых фейков про День Победы.