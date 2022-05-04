Украинские чиновники выдают узников Освенцима за жертв российских военных

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выложил у себя в соцсетях обработанную фотографию девочки с подписью, которую выдал за жертву насилия в Буче. Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: Россияне издевались над детьми в Буче

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выложил у себя в соцсетях обработанную фотографию девочки с подписью, которую выдал за жертву насилия в Буче. Подпись гласит: «мать обрезала волосы своей дочери, чтобы российские солдаты думали, что это мальчик и не надругались над ней». И продолжает, что наши бойцы якобы массово насиловали и убивали, и мальчиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это сообщение очень ярко показывает недалекость и скудоумие украинских чиновников. Господин Омелян оказался настолько глуп, что не узнал в ребенке девочку из концлагеря в Освенциме.

На снимке Чеслава Квока — польская девочка, погибшая в Аушвице в возрасте 14 лет. Она входит в число детей, увековеченных в экспозиции Государственного музея Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено в экспозицию «Блок № 6. Жизнь заключенных». Эта фотография известна всему миру - даже тем, кто никогда не был в Освенциме.

Судьба Чеславы Ковки известна всему миру. Она восстановлена по документам найденным после освобождения лагеря. Девочка родилась в небольшой польской деревушке Вулка Злоецка. Вместе с матерью (заключенный номер 26946) Чеслава (заключенный номер 26947) была депортирована и перевезена в Освенцим 12 декабря 1942 года. Уже через три месяца - 12 марта 1943 года - она умерла в возрасте 14 лет. Обстоятельства ее смерти не зафиксированы.