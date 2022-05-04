«Донбасский консенсус»: российское общество сплотилось в ответ на санкции Запада

Сограждане рассматривают происходящие события сквозь призму защиты соотечественников Фото: Иван МАКЕЕВ

В Международном мультимедийном медиа-центре «Россия-Сегодня» прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Феномен сплочения российского общества».

Соцопросы весны показывают рост поддержки главы государства. И специальной военной операции. Информационная война, развернутая против России, не достигает целей. А ее цели - разобщения общества, рост протестной активности и тому подобное. Возникает обратная реакция. Наши граждане отвечают на давление извне повышенем уровня патриотизма. Россияне гордятся своей страной. Возникает новая консолидации общества. Она сравнима с «крымским консенсусом».

Участникам Круглого стола было предложено ответить на такие вопросы:

- Каковы причины такой реакции людей?

- Где природа народного сплочения?

- Как именно работает механизм консолидации?

В обсуждении участвовали исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, глава практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, директор по политанализу Института социального маркетингаВиктор Потуремский, политолог Александр Рудаков, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнева.

Обсуждение вел управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом ФирдусАлиев.

«ДОНБАССКИЙ КОНСЕНСУС»

Александр Рудаков говорил о том, как сплачивается наше общество на фоне растущего давления извне:

- Недавний опрос ВЦИОМ показал 79% поддержки президента Путина. Высоки цифры сплоченности общества. Они базируются на такой запрос: защиту суверенитета базовых ценностей и справедливый миропорядок. Сограждане рассматривают происходящие события сквозь призму защиты соотечественников. На Донбасе живут сотни тысяч наших сограждан. Запрос на защиту суверенитета тоже очевиден. Нарастание сплоченности идет по мере усиления давления. Стремление извне урезать наших суверенитет встречает сопротивление. Как и урезание наших экономических возможностей.

Нынешнее противостояние обусловленно конфликтом ценностей. Наши геополитические оппоненты пытаются заставить нас принять чуждые нам ценности. Но гегемония ни к чему хорошему не приводит. В обществе сформировался «донбасский консенсус» — поддержка действий государства на поддержку соотечественников на Донбассе. Крымский консенсус — там представители разных слоев общества выступили солидарно по поводу воссоединения с Крымом. Сегодня наблюдаем консенсус подобного же масштаба, и даже большей глубины. Крымский консенсус базировался на ярком историческом празднике весны. Сейчас видим, что ситуация сложная, идут тяжелые бои. И в этой ситуации сплоченность народа базируется на нашем праве на наш исторический путь и способности защитить соотечественников. Мы видим высокий уровень поддержи курса главы государства в разных общинах РФ. Видим как это воспринимается на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане, в Туве и Якутии . Это высокая степень цивилизационной устойчивости.

Осознание идентичности России — это огромная цивилизация сопоставимая с индийской, китайской, западной. Где каждый представитель может заявить себя, что он является неотъемлемой частью этой цивилизации. Уровень консолидации — наш социальный капитал. И мы должны научиться ценить этот ресурс.

РОССИЯНЕ ЖДУТ РЫВКА

Михаил Мамонов приводил данные об умонастроениях сограждан:

- Есть бесспорный эмоциональный подъем. 84% назвали хотя бы одну положительную эмоцию. 50% - гордость, во вторых — любовь, 43%. Третье — вера.

61% заявили, что военная операция сплотила общество, лишь 20% выразило противоположное мнение. 70% заявляют, что многонациональность нашей страны делают ее сильнее. Третий фактор — самоосознание.

76% россиян заявляют, что ценности России сильно отличаются от западных. 73% заявили что западное общество не является моделью для нас. 61% считают наше общество справедливым по сравнению с западным. 69% россиян согласны, что запад сегодня проводит недружелюбную политику по отношению к России. Осознание угроз является важным фактором сплочения. Три вида угроз — культурной, военной и экономической. Наиболее выраженная — культурная: 56% угроза ценностям нашим.

89% - запрос на собственный путь и собственные правила. Мы хотим не только уважать себя, но и идти по собственному пути.

81% россиян считают что надо объединиться вокруг президента, даже если не совсем согласны с его решениями.

Население этого ждет и считает такой путь наиболее оправданным. Россияне отчетливо ожидают рывка.

ПРЕОДОЛЕВАЯ СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Игорь Кузнецов напомнил об исторических уроках сплочения нации:

- Мы имеем дело с устойчивой традицией — российское общество сплачивается. Это воспроизводимая институциональная матрица прои увеличении давления. Российское общество и развивается благодаря тому, что возникают такие потрясения. Перед Куликовской битвой Дмитрий Донской собирал владимирцев и ростовчан, на битву пошли сообщества, а вернулись русские люди, произошла такая перековка. То же самое и в Смутное время. 17 века. Такой элемент был заложен в государственность. Это не только средство удовлетворения конкретных потребностей. Государство — это средство для самоидентификации. Утрата государства, разрыв исторической преемственности — это большая беда. Потому консолидация востребована естественным образом.

Сейчас новая стадия. Которую общество наблюдает как выход из тяжелой для нас ситуации. И мы никогда не удовлетворимся малым компактным государством. Нам нужна другая модель. Отсюда и ответ в социологии — необходимость идти своим путем. Нужно обратить серьезное внимание и на экономику и на образование.

ПОД ПЕРЕКРЕСТНЫМ ОГНЕМ

Антонина Селезнева анализировала тенденции в молодежной среде:

- Какие ожидания и запросы у молодежи? Это поколение цифровых аборигенов. Через единое информационное пространство и происходит влияние на молодежь со стороны Запады. Нынешние молодые существенно отличаются от поколения отцов и по психологическим особенностям, и по ценностям, которые для них значимы — свобода и права человека, возможности для самореализации и самовыражения. При том в их сознании сохраняются традиционные установки: патриотизм, патернализм, справедливость. Что в совокупности формируют смысловое ядро.

Внешние вызовы вызывают реакцию собираться вместе — и у молодежи давно чувствовалась потребность быть причастными к большому национальному проекту. Таким значимым проектом было возвращение Крыма. Тогда мы наблюдали всплеск вовлечения молодежи в разные общественные процессы. Молодежи хочется гордиться страной. Одни лишь исторические процессы не могут быть основанием для гордости. Нужны и современные процессы. И ведь молодежь неоднородна. По ходу спецоперации происходила фрагментация идейно-смысловая фрагментация поля. Молодежь находится под перекрестным огнем информационных войн, и ей нередко не достает навыков критического мышления. НО при том молодые люди позитивно рассматривают этот период как время возможностей. Есть запрос на рывок — на создание возможностей для самореализации. Молодые ожидают возможностей больших чем сейчас. Должна быть идейно-смысловая качественная подпитка, смысловая, которая до молодежи будет доведена доступными способами.

ЕДИНСТВО - СПАСЕНИЕ

Виктор Потуремский рассуждал о запросе на единство:

- Мы зафиксировали запрос на общую судьбу — чтобы мы жили едиными ценностями в едином пространстве.

Эффект единства и однородного понимания цели и общей мотивации совпадает. Очень высока информационная вовлеченность. Сейчас более 75% населения страны регулярно получают информацию о спецоперации. Молодежь так же хочет получать информацию, как и взрослые. Налицо эмоциональное сопереживание. При этом остаются определенные тревоги и страхи — они связаны с сохранением идентичности, русской культуры. Запрос на защиту — страны и граждан, культуры и собственных интересов. Есть запрос на уверенность — уверенность в победе, в том, что наша экономика справится, в развитии страны и уверенность в правоте.

Люди фиксируют, что быть едиными жизненно важно — и это мощный ресурс для сохранения государства.

НЕ ДАВИТЕ НА НАРОД!

Алексей Мартынов говорил о нарушении принципов:

- Наши оппоненты нарушили главный принцип - начали давить не на власть, а на весь народ. Стали жертвами хуторянского самосознания — кто не скачет, тот москаль. Впали в отрицание всего русского: от запрета на выставки кошек и собак из России до отказа в участии в кино- и спортивных форумах. Гуманитарные коридоры нельзя закрывать — тем более в такой унизительной форме, когда картину «Русские танцовщицы» делают «Украинскими танцовщицами», рушатся контакты на уровне образования и науки. Это сплачивает людей, даже если кто-то имел особе мнение к каким-то действиям властей. Не говоря уже о запрете за рубежом шествий Бессмертного полка, георгиевской ленты, и вообще Дня победы.

Подобные шаги возмущают буквально всех.