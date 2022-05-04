Украина выдала запуганных детей из Донецка за своих и обвинила в трагедии Россию

Украина в очередной раз пытается выдать собственные военные преступления за действия российских военных Фото: Александр КОЦ

ФЕЙК: В Подвалах Харькова дети прячутся от обстрелов в нечеловеческих условиях.

Такую новость, подкрепленную ужасающими фотографиями опубликовали сразу несколько телеграм-каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч просмотров.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Спорить о том, что на фото дети в бомбоубежище никто не будет. Только сделаны они в Донецке в районе Петровка в 2014 году, когда целые семьи сидели там в подвалах прячась от артобстрелов вооруженных сил Украины.

Автор снимков - военный корреспондент Ирина Лашкевич. В своем репортаже она рассказывала, что тогда в этом убежище образовалась целая коммуна из стариков, детей и взрослых. Один из малышей тогда научился ходить прямо в этом подвале.

Фото, сделанные Ириной Лашкевич в Донецке в районе Петровка в 2014 году, украинские каналы выдают за снимки из Харькова

После публикации фейков аккаунт Ирины был взломан украинскими хакерами. Но военкоры портала URA.RU лично нашли этот подвал. Они записали полноценное видео, где сопоставили архивные и «современные» кадры. Их ролик не оставляет никаких сомнений подлом взбросе с украинской стороны.

Украина в очередной раз пытается выдать собственные военные преступления за действия российских военных. Так уже был не раз. Например, с архивными фотографиями из Славянска. Их тоже пытались выдать за снимки из Харькова. Но при малейшей проверке оказалось, что эти фотографии сделал итальянский фотограф Андреа Роккелли еще в 2014 году. Его фоторепортажи доступны в сети.

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