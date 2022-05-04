Еще три российских банка могут отключить от SWIFT

Цель подобных ограничений состоит в том, чтобы усилить экономическое давление на Москву Фото: EAST NEWS

О том, что санкции против трех российских банков могут ввести в рамках шестого пакета, сообщило европейское издание Politico. Речь идет об отключении Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы международных переводов SWIFT. Это будет означать, что через эти банки компании не смогут вести внешнюю торговлю.

«Цель подобных ограничений состоит в том, чтобы усилить экономическое давление на Москву», - говорится в публикации со ссылкой на четырех источников в Еврокомиссии.

При подобных санкциях отправлять деньги за рубеж и получать их оттуда не получится. Бизнесу для этих целей нужно будет открывать счета в других российских банках, пока еще не попавших под подобные санкции. Это затруднит деятельность, но не остановит ее. Вводить тотальные санкции на весь российский банковский сектор на Западе пока не спешат. Ограничиваются лишь точечными ограничениями.

Напомним, некоторые российские банки уже попали под самые жесткие «блокирующие» санкции со стороны США и Евросоюза. В их число входят ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия» и ВЭБ.РФ. При этом тот же Газпромбанк от системы SWIFT европейцы отключать не собираются. Ведь именно через него проходят большинство платежей за российские энергоносители.

При этом в шестой пакет санкций входят не только банковские ограничения. Один из главных пунктов — ограничения на импорт российской нефти. Правда, по этому вопросу в Евросоюзе есть разные мнения. Так, по итогам заседания 4 мая, сразу четыре страны не поддержали введение запрета на поставки «черного золота» из России. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, возможно, в Евросоюзе не станут делать резких движений.

- Европейцы пытаются уйти от наших углеводородов. Они об этом открыто заявили. Но сейчас что они будут делать? Возможно, введут какой-то углеводородный налог. Например, скажут: мы будем покупать вашу нефть, но с 30-40% скидки или налог какой-нибудь на нее придумают, - заявил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Любые важные решения в Евросоюзе принимают 100% голосов. Представители стран ЕС в среду не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Обсуждения по шестому пакету санкций продолжатся в четверг, 5 мая.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

- Как санкции против этих банков отразятся на их клиентах?

- Если деньгами вы пользуетесь внутри страны, то никак. Все рублевые операции будут и дальше проходить без сбоев. Отключение от SWIFT затрагивает лишь международные операции. К примеру, отправить деньги родственнику, живущему за рубежом, через банк, отключенный от SWIFT, уже не получится. Равно как и получить деньги из-за рубежа. Тем не менее для этого можно использовать другие способы. Во-первых, проводить операции через другие банки, не попавшие под санкции США и ЕС. Таких довольно много, в основном это частные банки. Во-вторых, отправить средства можно через системы денежных переводов — «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, QIWI-кошелек.

- Можно ли будет платить картой за рубежом?

- Нельзя. Но это не следствие новых санкций. Российские пластиковые карты заблокированы международными платежными системами VISA и MasterCard. И вот под эти ограничения попали клиенты всех российских банков. Внутри страны транзакции проходят как обычно, а вот за рубежом наши карты — просто кусок пластика. Исключение — карты «Мир». Это национальная платежная система. Но ее ареал пока узкий. Работает фактически только в странах ЕАЭС. Еще вариант — карты китайской платежной системы UnionPay. Номинально ее принимают 180 странах мира. Тем не менее вольготно пользоваться можно только в Азии и в основных туристических местах в Европе.

- А иностранные интернет-магазины?

- Если речь о популярных подписках на зарубежные сервисы, то здесь очень много сложностей. Прямых способов нет. Опять же из-за тотальной блокировки со стороны VISA и MasterCard. Один из вариантов — отправлять деньги не на карту, а на банковский счет. Но это позволяют делать не все контрагенты. И банк не должен быть под санкциями со стороны SWIFT. Тем не менее большинство иностранных интернет-магазинов имеют представительства в России (тот же AliExpress). Поэтому платежи проходят в рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против клиентов любых российских банков не действуют. Национальная платежная система уже несколько лет как защищена от внешних угроз.