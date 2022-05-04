«Росгвардеец» обвиненный в «Бучинской резне» оказался никогда не служившим белорусом

Генпрокуратура Украины обвинила первого попавшегося человека в преступлениях и разрушила его жизнь Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: Установлен первый виновник «резни в Буче» - это росгвардеец.

Новость с помпой подали сразу несколько украинских и оппозиционных белорусских порталов. Якобы это «командир подразделения Нацгвардии РФ Ульяновской области» Сергей Колоцей. По версии украинского следствия, 29 марта он пытал жителя Бучи, избивал его прикладом и заставлял нюхать мертвое тело.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Все обвинение строится на одном лишь снимке с камеры видеонаблюдения в отделении службы СДЭК в Белорусском Мозыре. По этим кадрам журналисты и установили «подозреваемого».

Но, в попытках привязать российских военных к преступлениям в Буче украинская пропаганда переиграла сама себя. Дело в том, что на связь с журналистами сначала вышли друзья настоящего Сергея, а потом и он сам.

Колоцей на самом деле живет в Мозыре. Более того, он даже подтвердил, что на фото на самом деле он. Только вот никакого отношения ни к Росгвардии, ни к Буче он не имеет. Сергей - гражданин Белоруссии, ни в какой армии он не служил никогда, а последние пять лет работает инженером на Мозырском Нефтеперерабатывающем заводе и последние два года из страны никуда не выезжал. 2 апреля отправлял посылку в Ульяновск. Правда, свое «злодеяние» преступлением не считает.

"Со мной произошло то, чего казалось бы не могло быть в принципе... 02.05.2022 украинский блогер выложил видео, в котором утверждает, что я якобы имею отношение к каким-то событиям, происходившим в г. Буча, Украина. В свою очередь хочу сказать всем тем, кто сейчас пытается как-то использовать эту информацию против меня и моей семьи, что я ко всему этому не имею никакого отношения... За пределы Республики Беларусь я не выезжал более 2 лет! Из меня сделали военного преступника, хотя я к вооруженным силам не имею никакого отношения, так получилось, что я даже в армии не служил!!!", — написал Колоцей у себя в социальных сетях.

Также он сообщил, что ему и его семье поступают угрозы. А знакомые Сергея в свою очередь подтверждают, что регулярно видят его на работе и по дороге в детский сад (у него шестилетний сын).

Генпрокуратура Украины несмотря на это собирается объявить его международный розыск.