Запад начал отменять антироссийские санкции: Какие ограничения уже сняли и от каких еще могут отказаться

ЕС и США закрыли небо для российских авиакомпаний, а наша страна ответила зеркально, запретив перевозчикам из «недружественных стран» летать над своей территорией. И они вынуждены облетать огромную Россию Фото: REUTERS

КТО КОГО

Все эти санкции с контрсанкциями уже давно напоминают чемпионат мира по стрельбе в собственную ногу. И постепенно (ну надо же!) это начинаем понимать не только мы с вами, но и некоторые эксперты и политики. В том числе западные.

Со знаковой статьей на эту тему - почему антироссийские санкции работают как-то не так - выступило американское издание The Hill. Автор статьи констатирует, что Россия - богатейшая страна в мире в плане ресурсов, поэтому попытки ее изолировать приводят к тому, что страдает не столько она, сколько беднейшие страны, где может возникнуть голод. Да и у «не беднейших» проблемы. Например, ожидалось, что в результате санкций рухнет российский рубль - а вместо этого до минимумов за 20 лет обвалилась японская йена. И это не говоря уже о «мелочах» вроде рекордной инфляции в Европе.

А Европа – это вам не закаленная долготерпением российская глубинка, в тяжелую годину способная питаться одной лишь гордостью за державу. Западный потребитель может и не простить своему правительству того, что из-за санкций ему придется вести куда более скромный образ жизни.

- И Европе, и США очень не нравится, когда что-то идет не по их плану. Но в реальности экономически больше вреда от санкций приходится именно на Европу, - комментирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами. - Закрыт импорт угля - приходится расконсервировать собственные шахты под неодобрительный рокот экологов. Введены квоты на экспорт продуктов из России - цены в Европе резко пошли вверх, особенно с учетом того, что посевной на Украине в этом году фактически не будет и экспорт пшеницы и подсолнечника оттуда встал на стоп. На фоне роста цен на нефть подорожало топливо, что сильно бьет по карманам европейцев и вызывает перебои с доставкой из-за отказа дальнобойщиков работать. Рекорды 40-летней давности по инфляции в последние месяцы постоянно обновляются. Неизвестно, сколько Европа продержится в таком режиме и как это будет отражаться на рейтингах президентов и правительств стран. Ориентиром здесь может служить рейтинг Байдена, который упал ниже 40%.

Неудивительно, что западные страны уже начали потихоньку отменять антироссийские ограничения. Вот несколько примеров.

Закрыт импорт угля - приходится расконсервировать собственные шахты под неодобрительный рокот экологов Фото: REUTERS

ОТ УДОБРЕНИЙ ДО САМОЛЕТОВ

- 31 марта, спустя месяц после объявления санкций на импорт российских товаров, США отменили все ограничения на наши минеральные удобрения. Их включили в разряд жизненно важных товаров, на которые запрет на импорт и экспорт не распространяется (в этом списке также продукты, лекарства, медицинские изделия, корма и т. п.).

Россия входит в тройку крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений. И только за март удобрения на мировых рынках подорожали на 30-50%. А рост цен на удобрения неминуемо вызовет подорожание продуктов.

- 7 апреля Минфин США вывел из-под санкций услуги, программное обеспечение, оборудование и технологии, связанные с общением через интернет.

Ранее, в конце февраля, Штаты объявили о санкциях на поставку в Россию любых информационных технологий. Потом спохватились и уточнили, что это касается попавших под санкции организаций, а не обычных пользователей. А затем выпустили отдельный документ: службы обмена мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами и документами, видеоконференц-услуги (типа zoom), чаты и электронная почта, соцсети, просмотр веб-страниц и ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен - все это в России развивать с помощью американских инновационных технологий можно. И соответствующие услуги и оборудование продавать из США россиянам тоже разрешается. В том числе и оборудование для мобильной связи и интернета: серверы, роутеры, системы хранения данных и т. д.

- Евросоюз в апреле принял смягчающие поправки к санкциям против российских авиакомпаний. И разрешил европейским лизинговым компаниям работать с нашими перевозчиками по договорам финансового лизинга самолетов, заключенным до 26 февраля.

Напомним, большинство пассажирских лайнеров во всем мире принадлежат вовсе не перевозчикам, а лизинговым компаниям. Которые сдают их авиакомпаниям в аренду (она же лизинг). Ведь самолет – штука очень дорогая, и даже крупные перевозчики не могут себе позволить покупать десятки бортов. Куда проще брать их в лизинг и платить владельцу фиксированную сумму.

Лизинг бывает двух типов. Операционный лизинг – это самая обычная аренда. Финансовый лизинг - это своеобразная рассрочка, когда авиакомпания вносит арендные платежи, пока таким образом не будет выплачена полная стоимость самолета. После этого борт переходит в собственность авиакомпании. В общем, очень похоже на ипотеку.

Правда, поблажка эта оказалась довольно сомнительной. Потому что большинство самолетов, на которых летают российские перевозчики, взяты у иностранных компаний именно в операционный лизинг. И лизингодатели все еще требуют их вернуть. Сколько самолетов находится в финансовом лизинге - неизвестно, но точно немного. Однако сам факт смягчения «авиационных санкций» интересен.

«ОТСТУПЛЕНИЕ» ПРОДОЛЖИТСЯ?

Что ж, какое-никакое, а начало положено. Эксперты называют две сферы, в которых тоже можно скоро ждать «поблажек».

1. Авиация. Сегодня между Россией, Европой и Соединенными Штатами закрыто авиационное сообщение. Кроме того, ЕС и США закрыли небо для российских авиакомпаний, а наша страна ответила зеркально, запретив перевозчикам из «недружественных стран» летать над своей территорией. И они вынуждены облетать огромную Россию. Все это приносит западным авиакомпаниям большие убытки.

2. Международные платежи. Сейчас сотни тысяч российских компаний и обычных граждан - дизайнеров, программистов, фотографов – из-за санкций не могут оплатить услуги иностранных сервисов. Это огромные деньги, которые теряет западный бизнес.

Какие еще санкции могут отменить, сейчас сказать сложно. Но эксперты уверены: после завершения спецоперации «экономическая война» тоже постепенно будет затихать.

- По окончании конфликта очень большой объем санкций будет постепенно сниматься, спорить с этим совершенно бесполезно, - уверен Михаил Коган.

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