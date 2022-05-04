Редкое фото изменившейся до неузнаваемости Елены Прокловой: как сейчас выглядит разбитая инсультом актриса

Елена Проклова появилась в спектакле "Яма". Фото: Официальный сайт театра «Русская песня»

Полгода назад Елена Проклова перенесла ишемический инсульт. Она не то что вставать не могла. Актрисе с трудом удавалось приподнять голову с подушки. А чтобы поесть, ей приходилось переваливаться на бок. К счастью, сейчас звезде легче. А не так давно она блистала в театре Надежды Бабкиной.

Елена Проклова появилась в спектакле "Яма". На сцене она играет роль экономки. По сюжету актриса облачилась во все черное. Узнать ее в этом образе совершенно невозможно.

"Напрасно я переживала, что заболевание может отразиться на моих профессиональных навыках. Слава богу, все прошло замечательно. Полгода не играли этот спектакль. И такое удовольствие, когда руки помнят, ноги помнят, душа помнит роль. Хотя физически роль нелегкая, много всяких метаний по сцене, беготни, танцев. Видно, за то время, пока я лежала, накопились силы", - цитируют ее 7 Дней.

Актриса с ужасом вспоминает о своем беспомощном состоянии. "Я думала, что в таком состоянии продолжать жить нет никакого смысла. Неинтересно, не надо. На руках у близких? За что им такое наказание? И мне за что такое наказание - видеть, как они со мной мучаются?" - поделилась она.

Проклова призналась, что помогло ей выкарабкаться: "Вот это была моя самая главная мысль: не допустить, чтобы я в таком состоянии и осталась".

К счастью, рядом с ней были врачи. Они вселили в Елену Игоревну веру в исцеление. "Пока жива, ничего не потеряно. Я стала разговаривать с врачами. Они сказали, что в этом состоянии очень многое зависит от самого больного, как он над собой работает, как заставляет себя каждый день сделать чуть больше", - поведала 68-летняя знаменитость.

Свой инсульт она называет тяжелейшим испытанием. "Болезнь очень располагает к тому, чтобы расслабиться, всю ответственность передать врачам и близким, которые за тобой ухаживают и все за тебя делают, а ты, такой несчастный и больной, страдаешь и грустишь. Ни в коем случае этому нельзя поддаваться. Каждое утро я действительно благодарю Господа за то, что проснулась и у меня есть еще один день жизни. Точнее, каждый день воспринимаю как целую жизнь", - резюмировала звезда экрана.