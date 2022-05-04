Американские пенсионеры вынуждены возвращаться на работу

Пожилым американцам, рассчитывавшим скоротать свой век без особого напряжения, теперь приходится искать себе работу Фото: Shutterstock

Жизнь американских пенсионеров долгое время являлась примером для подражания – мол, вышедшие на пенсию жители США могут позволить себе чуть ли не роскошную жизнь – полный холодильник, доступ к медицине и даже заграничные путешествия.

Но статистика последних месяцев неутешительна: пожилым американцам, рассчитывавшим скоротать свой век без особого напряжения, теперь приходится искать себе работу. Им не хватает денег на оплату счетов и прожиточный минимум.

Виной всему стала высокая инфляция, рост которой администрация Байдена пытается безуспешно укротить – подорожали продукты, бензин, билеты на общественный транспорт, лекарства.

Американка Патти Байтер в интервью CBS рассказала, что ее жизнь на пенсии продлилась чуть меньше года, после чего пожилая женщина вновь была вынуждена искать работу.

- На работу меня заставила выйти высокая инфляция. – говорит он. – Месячные расходы на бензин выросли на $150, страховые накопления испарились. Существовать на одну пенсию сейчас невозможно, и мне сложно даже подумать о том, что придется трудиться до конца моих дней.

Говоря о страховых накоплениях, Байтер имела в виду свои сбережения. Американцы традиционно откладывают на старость, направляя деньги на т.н. инвестиционные счета, доверяя игру на фондовой бирже профессиональным финансистам. По американским законам такие счета не имеют страховки от потерь или банкротств. А поскольку американские биржевые индексы в последние полгода потеряли, в среднем, по 30%, то примерно на такую сумму и уменьшились средства, отложенные стариками на черный день.