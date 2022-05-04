Куда улетели звезды на майские: как отдыхают Бородина, Гагарина, Дибровы

Полина Гагарина обещает скоро привезти в Москву из Дубая жару Фото: соцсети

Маршрутов для путешествий на эти майские из-за санкций стало меньше. Но звезды нашли варианты. Телеведущий Дмитрий Шепелев уехал на поезде с семьей в Карелию; певица Полина Гагарина, фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева – улетели купаться и загорать в ОАЭ. Многие артисты отдыхают вдали от дома и уже успели поделиться красочными фото - рассказываем и показываем разные звездные маршруты.

Сочи

На майские в городе-курорте было дождливо и не жарко – всего +15. Хорошо, что Ксения Бородина взяла для себя и детей теплую одежду. Телеведущей и блогеру понравилось мини-путешествие в Абхазию: ездили на экскурсии, озера, рынок, во время прогулок было и экстремальное катание. Бородина осталась довольна: «Я в восторге от Абхазии – как же тут красиво. Абхазия это в первую очередь – природа: горы, ущелья и водопады. Стоит посмотреть: Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, дачу Сталина». А потом звезда с детьми и большой компанией друзей вернулись на Красную Поляну, где остановились в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей. Впереди – прогулки, баня и рестораны. Сутки в этом отеле стоят от 20 тысяч рублей.

сения Бородина на коне в Абхазии — на экскурсию телеведущая успела съездить пока отдыхает в Сочи Фото: соцсети

Золотое кольцо

Олеся Судзиловская с семьей в эти дни посещает города Золотого кольца России. Актриса успела уже погулять по Мурому: «Были на службе, в храме приложились к мощам Петра и Февронии». Судзиловская посетила сразу несколько храмов. Среди них - Муромский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Олеся рассказывает: «Двухэтажный храм: на первом этаже – храм Всех Святых. Здесь скульптурное изображение преподобного Илии Муромца с частицей мощей. Второй этаж - храм Покрова Божией Матери. При монастыре такая ухоженная территория, свое богатое хозяйство. Множество видов кур, павлины; обработанная земля; ухоженный пруд; спуск к реке. Здесь мы и встретили красивейший закат». Потом семья отправилась в Город мастеров в городе Городец: «Это особое место, музей. Роскошный сруб подле Волги реки на набережной Юрия Долгорукого. Встреча с неизменными самоваром и пряниками. Без чудесных, выполненных с теплом, добром и особым отношением, поделок, сувениров, разных штучечек не уйдете».

Олеся Судзиловская в Муроме во время путешествия по городам Золотого кольца России Фото: соцсети

Турция

На турецких курортах загорают сразу несколько наших звезд. Телеведущая Дана Борисова улетела с дочкой и уже похвасталась фото в купальнике: загорать можно +26 градусов. А вот купаться готовы не все, так как температура воды +21. Борисова у бассейна в Белеке счастлива, что смогла выбраться на отдых: «Кто бы мог раньше подумать, что буду радоваться поездке в Турцию как ребенок».

Наталья Подольская в Турции купается в бассейне Фото: соцсети

Певица Наталья Подольская нежится с коктейлем у бассейна тоже в Белеке: «Если есть возможность лететь – надо лететь!» Телеведущая Лера Кудрявцева дышит морским воздухом с дочкой и подругами, вечером они успели посетить концерт товарища при отеле – Иракли Пирцхалавы. Отели – битком, работают традиционно по системе «все включено». Артисты выбирают самые дорогие варианты – от 30 тысяч в сутки за номер.

Дана Борисова опубликовала фото с турецкого отдыха без фильтров Фото: соцсети

Ростов-на-Дону

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями из Москвы уехал в родной город, откуда родом оба супруга. Многие россияне навещают в эти праздники родные края. По пути Дибровы остановились на экскурсию в Воронеж. Жена звезды расчувствовалась: «Я так впечатлилась городом. Он шикарен!» В Ростове-на-Дону сейчас +17 – слегка холодно для этого региона в мае, поэтому звездам непривычно. Полина Диброва рассказала, что всей семьей уже посетили ростовский зоопарк. Дибровы встречаются с друзьями – программа насыщенная, богатая застольями.

Семья Дибровызх в ростовском зоопарке. Фото: соцсети

Непал

Актриса Любовь Толкалина отправилась в долгое путешествие: «Я в Катманду. Завтра мы вылетим в Луклу и поселимся в основном приюте Эвереста. Дальше наверх». Толкалина уже прошла с группой большую часть маршрута – ночи в горах Непала холодные, поэтому Любовь как капуста в спальнике – термобелье, подштанники, пуховик. Толкалина делится эмоциями: «Идти на самый верх на пределе возможностей, чтобы забраться глубоко внутрь на Эверест своего сердца. Бессмертная красота и надмирная высота. Проверка холодом, умалением, смирением, грязью и убогостью человеческой жизни, крысами, грубостью, оставленностью… так, что на этом фоне невозможно дышать и есть – это самая малость». В своих социальных сетях Любовь делится встречами с местными жителями и красотами гор. Толкалина давно мечтала о такой насыщенной новыми эмоциями поездке.

Актриса Любовь Толкалина отправилась в долгое путешествие Фото: соцсети

Мальдивы

Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова с мужем улетела на Мальдивы. Каждый день у Орловой наслаждение – бассейн, океан, пляж, приготовленная на ее глазах рыба. На Мальдивах сейчас температура воздуха и воды +30. Подписчики в социальных сетях Орловой завидуют: и раньше мало кто мог позволить себе такой дорогой курорт, а теперь спрос вырос вместе с ценами. Сутки на приличной вип-вилле – от 100 тысяч рублей.

Ольга Орлова загорает на Мальдивах Фото: соцсети

ОАЭ

В Дубае тепло +30 температура и воздуха, и воды. Большие чемпионки – фигуристки нашей сборной отогреваются после ледовых дворцов. В ОАЭ отдыхают на пляже и Камила Валиева, и Александра Трусова, и другие спортсмены. Здесь же загорает Полина Гагарина, певица обещает: «Привезу тепло в Москву!» Сутки в приличном отеле здесь начинаются от 20 тысяч рублей.