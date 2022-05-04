Англичанам ничего не докажешь, а русских спасать надо

Против Дмитрия Стешина Британия ввела персональные санкции Фото: Дмитрий СТЕШИН

Едва стало известно, что Великобритания ввела против меня персональные санкции, поздравления посыпались потоком.

«Поздравляю с новым взятым профессиональным рубежом!» первым написал мне Сергей Богатырев, мой виртуальный друг из Ростова, бесконечно далекий и близкий. В середине марта, когда я пробил безопасную дорогу в объезд Мариуполя, по просьбе Сергея заскочил к его родственникам в поселок Зоря. Всю дорогу повторял одну, самую важную фразу из его письма: «Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас в лагере беженцев под Новоазовском». И когда я ее произнес, немолодой мужчина, дальний родственник Сергея, повис на мне и разрыдался. Я только сунул ему в руки пакет с молоком, сметаной и хлебом – месяц этого в Зоре не видали, и быстро ушел. Наверное, и за это тоже меня внесли в санкционный список. Отличился.

Потом стали писать-поздравлять люди из Мариуполя, которым я помог найти родственников, сообщить, что они живы. Я снимал на телефон видеообращения, вечером возвращался в батальон или в Донецк, где была связь, включал мессенджер (сотовая связь в ДНР не работает уже два месяца) и рассылал, рассылал, а потом приходили ответы и от этих писем хотелось жить дальше. И отступал страх и при виде истерзанного города, я не раскисал, а каменел, как мне положено по профессии – быть четким ретранслятором чужого горя, без помех и искажений дать людям возможность, увидеть эту трагедию моими глазами.

И никогда я не видел сразу столько людского зла и столько добра, как в эти проклятые месяцы.

И судя по валяющимся везде упаковкам от английских противотанковых комплексов NLAW, я прекрасно понимал, на чьей стороне Великобритания в этой битве света и тьмы.

В гости к английской Королеве я не собираюсь, британских счетов заводить не думал. Объездил половину мира, но в Европе был один раз – выступал перед европарламентариями в августе 08.08. Рассказал им, кто первый накрыл «Градом» миротворцев с мандатом ООН и спящий город Цхинвал. И лица у этих парламентариев были такие сложные, что я уже в первую минуту своего выступления понял, что смысла сюда ехать не было. Вообще нет никакого смысла доказывать этим людям нашу правоту, рассказывать им про нашу боль и слезы. К ним нужно относиться точно так же, как они относятся к нам. Это единственное, чего они боятся.