Покинувшая Россию Чулпан Хаматова угодила в новый скандал

Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова после побега из России пытается строить новую жизнь в Латвии. Однако актрисе это не совсем удается. То ее заставят извиняться на местном телевидении, то подловят в дорогом ресторане Юрмалы в обнимку с другой эмигранткой Игеборгой Дапкунайте. А на днях артистка угодила в новый скандал.

Пранкеры Вован и Лексус в эфире "Шоу ВиЛ" на Rutube поговорили с Чулпан Хаматовой от имени посла Украины в Литве. Дипломатический работник якобы пригласил артистку приехать на Украину.

На вопрос о том, может ли она оборвать связи с Россией, артистка ответила отрицательно. "Я звоню друзьям. Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей", - отметила Хаматова.

Кроме того, пранкеры спросили актрису, собирается ли она еще работать в России. Это привело Чулпан в замешательство. Сначала она сказала "да", но затем передумала и заявила "нет".

Пранкеры, к слову, аудиозапись разговора с Хаматовой представили приглашенной гостье Татьяне Васильевой. Актриса ответила на вопрос Вована и Лексуса о том, что бы она сказала Чулпан, если бы встретила ее сейчас. "Ты дура", - сказала, как отрезала, бойкая артистка.

Напомним, в середине марта Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Актриса купила дом в Латвии и перебралась в поселок миллионеров. Ей пригодится давать интервью местным репортерам. В них латвийские хроникеры задают гостье наводящие вопросы, явно ожидая услышать очередную порцию грязи в адрес России. Актриса в отчаянии пытается уйти от ответов. Чулпан чуть не плачет: "Мне что, каждый день теперь надо будет выступать?"