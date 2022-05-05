Герои спецоперации «Z»: рядовой Котов вывел машину из-под обстрела

Рядовой Артем Котов и Сержант Никита Барныч

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что вписали себя в летопись освобождения украинских земель от националистического прошлого. Наградные листы рассказывают нам, как рядовые, сержанты и офицеры ведут бой за будущее граждан Украины, превозмогая шок от ранений и утраты сослуживцев. Российские военнослужащие делают все, чтобы минимизировать потери среди мирного населения, порой даже ценой собственной жизни.

ОТБИЛ ОСВОБОЖДЕННОЕ СЕЛО

Старший лейтенант Ильшат Султанов

«Танковому взводу под командованием старшего лейтенанта Ильшата Султанова была поставлена задача по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

В целях возвращения утраченных позиций вооруженные украинские радикалы перешли в наступление и предприняли попытку прорыва обороны в зоне ответственности танкового взвода Ильшата Султанова.

В ходе ожесточенного боя танком Ильшата был уничтожен «кочующий» миномет с экипажем, а также большое количество живой силы противника.

Оказывая яростное сопротивление, националисты нанесли прицельный выстрел из ПТУР по танку старшего лейтенанта Султанова, в результате которого офицер получил черепно-мозговую травму, но, не смотря на это, продолжил вести бой и ответным огнем уничтожил вражеский расчет.

Благодаря мужеству, стойкости и самоотверженности старшего лейтенанта Ильшата Султанова, все попытки противника проникнуть в освобожденный населенный пункт были отбиты, в результате чего подразделения националистов отступили, понеся значительные потери».

Старший лейтенант Ильшат Султанов

ВЫВЕЛ МАШИНУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Рядовой Артем Котов

«Рядовой Артем Котов обеспечивал подразделения реактивной артиллерии боеприпасами. В ходе очередного марша колонна материальных средств, в составе которой двигался автомобиль Артема, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника.

В результате очередного залпа боевиков рядовой Артем Котов получил осколочное ранение руки от разорвавшегося рядом снаряда. Рядовой осознавал, что попадание в машину с боеприпасами лишит российские подразделения возможности наступления, а также приведет к взрыву и потерям в колонне. Артем самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, после чего вывел машину из-под огня противника в безопасное место.

В результате грамотных и самоотверженных действий рядового Артема Котова боеприпасы были защищены от ударов противника и своевременно доставлены на позиции российских артподразделений».

СПАС ДИВИЗИОН ОТ ПОТЕРЬ

Сержант Никита Барныч

«Сержант Никита Барныч выполнял задачу по охране грузовых автомобилей с боеприпасами для гаубичного дивизиона.

Противник решил атаковать позиции дивизиона. Наступление радикалов на российские подразделения сопровождалось массированной минометной поддержкой.

В условиях непрекращающегося огня Никита, умело сориентировавшись в ситуации, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня. Совершая противоогневые маневры, сержант Барныч смог вывести машину из-под минометного огня противника в безопасное место.

В результате решительных и самоотверженных действий сержанта Никиты Барныча атака противника была отбита. При этом потерь в дивизионе допущено не было».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении командира 54-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

По данным следствия, 4 мая 2022 года военнослужащие 54-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы командира Алексея Майстренко и иных должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Кировском районе города Донецка. В результате этого получили ранения 9 гражданских лиц, находившиеся в маршрутном такси и в непосредственной близости от него, один человек погиб.

В СК России отметили, что Майстренко уже является обвиняемым по ряду прошлых уголовных дел связанными с обстрелами Донбасса. Без картинки

КСТАТИ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывает гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти.