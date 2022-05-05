Военная спецоперация на Украине 5 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 мая 2022 года.

Гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с территории заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе будет открыт в течение трех дней, заявили в Минобороны РФ. Гумкоридор будет открыт с 8 утра до 6 вечера 5, 6 и 7 мая. По коридору могут выйти работники комбината, женщины и дети, в случае, если они находятся в подземных сооружениях комбината.

В Сети появились первые кадры укрепления Вооруженных сил Украины в районе поселка Пески в ДНР. Видео снято с квадрокоптера, оно записано в позициях, куда в начале года прибывали боевики "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины.