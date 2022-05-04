«Жертвы массированной пропаганды»: Европа сбрасывает с глаз розовые очки влюбленности в Украину

Европа сбрасывает с глаз оковы влюбленности в Украину и украинцев. Романтический период в отношениях заканчивается Фото: REUTERS

- Надия, зови детей, страшные вести принес я в твою мазанку! – трудно не вспомнить и не переделать эту известную. Реплику в применении к событиям, которые сами просятся на газетную полосу.

Европа, которая была так солидарна с Украиной еще два месяца назад, которая расцеловывалась с ними взасос и была готова снять с себя последние кружевные трусики заради гарных украинок, как-то поняла, что благородный порыв расходится с повседневной серой реальностью.

Во Франции издание "Фигаро" опубликовало статью о том, с какими трудностями столкнулись французы, которые приютили беженцев из Украины. Их теперь в открытую называют "жертвами массированной пропаганды". Французы, которые в реальности считают каждую копейку (это еще Мопассан описывал скаредность и скупердяйство национального характера), столкнулись с украинской непосредственной жадностью и взвыли, что выделяемые на содержание беженцев французским правительством денег не хватает, чтобы покрыть резко выросшие счета за воду, газ, электричество и прочую коммуналку.

Многие французы думали, что дают приют, максимум, на 2-3 недели. Но беспрецедентное милосердие со временем растаяло. И оказалось, что они не готовы жить с совершенно чужими людьми длительное время. Да еще с такими людьми, которые не знают языка, не понимают хозяев, а ведут себя так, как им вздумается, чувствуя себя настоящими хозяевами, а не гостями.

И прочее, и прочее, и прочее…

Это кажется на первый взгляд удивительным, но статья в "Фигаро" собрала несколько сотен комментариев от читателей, которые полностью поддерживают высказанные автором статьи тезисы. Более того, многие французы негодуют, что о своих стариках-французах, проработавших всю жизнь, правительство и на десятую долю не заботится так, как об украинских беженцах. У французов заканчиваются не только деньги, но и терпение.

Аналогичные настроения зреют и в Германии, и в Швейцарии, и даже в Польше. Было уже подсчитано, что содержание украинских беженцев в Германии обойдется государственной казне, минимум, в 15-17 миллиардов евро за год. Если они не пойдут работать и не начнут сами зарабатывать себе на жизнь. Но в подавляющем большинстве они не обладают необходимыми квалификацией и знанием языка, чтобы получить высокооплачиваемую работу, а на другую идти не хотят. Но ведь кроме Германии украинцев полно и в других европейских странах, и общие расходы Евросоюза в течение года могут вплотную приблизиться уже к 100 миллиардам евро. И это не считая помощи самому государству Украина. А евро нужны сейчас самому Евросоюзе, поскольку цены растут, а дефицит продовольствия и топлива лишь нарастает. Немцам пообещали подорожание пива на 30% и возможный дефицит свинины, а в качестве борьбы с дорогой коммуналкой посоветовали собирать дождевую воду, чтобы ей сливать последствия жизнедеятельности из унитазов. И это не шутка, а реальные советы экспертов, благо, дождь пока налогами не обложили. В Великобритании сомневаются в возможности населения оплачивать отопление грядущей зимой. В Италии уговаривают снижать температуру в помещениях зимой и не включать кондиционеры летом.

В столице Австрии Вене власти с первого июня отменяют бесплатную парковку для автомобилей с украинскими номерами. Австрийцы, как и другие европейцы, немного впали в ступор, когда увидели на каких машинах к ним приехали "бедные украинские беженцы". Ведь многие местные жители могут о таких только мечтать.

Даже Польша, которая с гордостью марширует в авангарде движения "ПомощьУкраине", тоже уже начинает уставать. В Варшаве сняли с общественного транспорта украинские флаги, которые должны были свидетельствовать о единстве в общей борьбе. А до того украинские флаги соседствовали на автобусах рядом с флагом Варшавы. Причину не объяснили, просто сказали, что "месячник солидарности с Украиной закончился". Побаловались, дескать, и хватит. Хватит демонстраций. Пора к делам возвращаться.

Еще более "подлый" удар украинским беженцам нанесли польские компании сотовой связи. Как только в стране появились беженцы из Украины, польские операторы мобильной связи разрешили бесплатно звонить и слать СМС на Украину и украинские телефонные номера. Но, тоже неизвестно, то ли измерили трафик и впали в ступор, то ли еще по каким иным соображениям, но в итоге неожиданно пришли к решению отменить и эту льготу.

- Скоро закончится акция, благодаря которой вы бесплатно звоните и отправляете sms на номера украинских сетей Киевстар, Vodafone и lifecell - объявил об отмене льготы польский оператор Play. Другие операторы готовятся объявить аналогичное решение. Теперь минута разговора или одна СМС будет стоить украинским беженцам 29 грошей (около 4,5 рубля).

Европа сбрасывает с глаз оковы влюбленности в Украину и украинцев. Романтический период в отношениях заканчивается. Наступают серые скучные будни, когда украинцам за все надо будет платить.

"Суровые годы уходят

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За ними другие приходят.

Они будут тоже трудны".