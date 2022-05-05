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Здоровье5 мая 2022 4:01

Каждый день организм стирает вам память: ученые раскрыли важную тайну человеческого мозга

Оказывается, забывать не менее важно, чем помнить
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Забывать не менее важно, чем помнить! Природа не зря дала человеку эту способность

Забывать не менее важно, чем помнить! Природа не зря дала человеку эту способность

Фото: Shutterstock

Учёные и медики теперь смотрят на память по-новому. Мы ведь как привыкли думать? Хорошая память - штука важная и полезная, ее нужно тренировать и развивать. А иначе ж в молодости экзамены не сдашь, а к старости имена внуков не вспомнишь. И это, разумеется, верно. Но, оказывается, забывать не менее важно, чем помнить! Природа не зря дала человеку эту способность. Она помогает нам быть здоровее и счастливее

ВСПОМНИТЬ ВСЁ?

Помнить слишком много просто опасно! - уверяет Скотт Смолл, директор Центра изучения болезни Альцгеймера Колумбийского университа (США), много лет изучающий память и ее нарушения. - Забывать какие-то вещи не только нормально, а даже необходимо для человека. Хотя интуитивно это кажется странным и не совсем логичным. И я, и мои коллеги раньше считали, что если мы что-то забываем - это некая поломка в механизме памяти.

Масштаб бедствия может быть разным. Из головы вылетело имя актера в любимом сериале? Выйдя из супермаркета, хлопаем себя по лбу: кефир-то забыл купить! Ну, неприятно. Но ничего страшного. Другое дело - серьёзные болезни, тот же Альцгеймер.

Получается, если бы память работала идеально, мы бы помнили всё? Вообще все. Игрушки в детском саду. Задачки, которые решали в первом классе. Претензии тещи за двадцать лет, дословно. Оно вам надо? Расслабьтесь: этот подход устарел.

Главная функция памяти вовсе не в том, чтобы сохранять все, что мы знаем и пережили, уверены Блэйк Ричардс, исследователь биологического факультета Университета Торонто (Канада), и психолог Поль Фрэнклэнд. А в том, чтобы создавать мозгу оптимальные условия для принятия решений. Иногда лучшее, что для этого можно сделать, - забыть.

МОЗГ ТОЖЕ ЧИСТИТ КЭШ

В наших нейронах трудятся «наномашины» - занимаются сохранением информации, складированием ее в памяти. Однако недавно учёные обнаружили, что есть и другой тип «наномашин». Они постепенно и аккуратно стирают часть наших воспоминаний, - разъясняет Скотт Смолл. Чистят кэш.

То есть когда мы забываем какие-то вещи - это не поломка и не нарушение, а естественная и полезная функция мозга. Необходимая для здоровья, в первую очередь психического.

Пионеры нового подхода - Рональд Дэвис из Исследовательского Института Скриппса во Флориде и И Чжун из Университета Циньхуа в Пекине. Их статья в научном журнале «Нейрон» так и называется, «Биология забывания». Дэвис и Чжун описали несколько молекулярных и клеточных механизмов активного забывания. В одном из них участвуют «клетки забывания», выделяющие окситоцин и меняющие структуру нейронов, тем самым стирая память.

ЗАБЫЛ - И СНОВА ДРУЗЬЯ

Запоминание и забывание - два параллельных процесса. И тот, и другой постоянно идут в нашем мозге,

У каждого из них возможны болезненные проявления, - продолжает доктор Смолл. - В случае с памятью самый яркий пример - болезнь Альцгеймера. Процесс забывания нарушается, например, у страдающих посттравматическим синдромом. Люди помнят не только сами страшные события во всех деталях (посттравматический синдром, или посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, может возникнуть у тех, кто пережил теракты, боевые действия, сильные землетрясения и другие катастрофы. - Ред.), но и продолжают испытывать с той же силой связанные с ними эмоции. Возвращаются в прошлое снова и снова.

Посттравматический синдром связан с неспособностью забыть страшные, трагические события. Часть мозга, в которой хранятся страшные воспоминания, все время активна и возбуждена. Для исцеления важно не удалить из памяти сами событие (как если бы было можно нажать кнопку delete), а убавить эмоциональную «громкость» и яркость.

Та же история - с любыми сложными и неприятными воспоминаниями. Способность забывать ссоры и обиды бесценна для долгой дружбы и тёплых отношений с родными. С кем не бывает?

Кто старое помянет, тому глаз вон. В народе, похоже, давно знали все эти нейрофизиологические премудрости!

Красота и здоровьеО РАЗНОМ