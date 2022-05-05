Каждый день организм стирает вам память: ученые раскрыли важную тайну человеческого мозга

Забывать не менее важно, чем помнить! Природа не зря дала человеку эту способность Фото: Shutterstock

Учёные и медики теперь смотрят на память по-новому. Мы ведь как привыкли думать? Хорошая память - штука важная и полезная, ее нужно тренировать и развивать. А иначе ж в молодости экзамены не сдашь, а к старости имена внуков не вспомнишь. И это, разумеется, верно. Но, оказывается, забывать не менее важно, чем помнить! Природа не зря дала человеку эту способность. Она помогает нам быть здоровее и счастливее

ВСПОМНИТЬ ВСЁ?

Помнить слишком много просто опасно! - уверяет Скотт Смолл, директор Центра изучения болезни Альцгеймера Колумбийского университа (США), много лет изучающий память и ее нарушения. - Забывать какие-то вещи не только нормально, а даже необходимо для человека. Хотя интуитивно это кажется странным и не совсем логичным. И я, и мои коллеги раньше считали, что если мы что-то забываем - это некая поломка в механизме памяти.

Масштаб бедствия может быть разным. Из головы вылетело имя актера в любимом сериале? Выйдя из супермаркета, хлопаем себя по лбу: кефир-то забыл купить! Ну, неприятно. Но ничего страшного. Другое дело - серьёзные болезни, тот же Альцгеймер.

Получается, если бы память работала идеально, мы бы помнили всё? Вообще все. Игрушки в детском саду. Задачки, которые решали в первом классе. Претензии тещи за двадцать лет, дословно. Оно вам надо? Расслабьтесь: этот подход устарел.

Главная функция памяти вовсе не в том, чтобы сохранять все, что мы знаем и пережили, уверены Блэйк Ричардс, исследователь биологического факультета Университета Торонто (Канада), и психолог Поль Фрэнклэнд. А в том, чтобы создавать мозгу оптимальные условия для принятия решений. Иногда лучшее, что для этого можно сделать, - забыть.

МОЗГ ТОЖЕ ЧИСТИТ КЭШ

В наших нейронах трудятся «наномашины» - занимаются сохранением информации, складированием ее в памяти. Однако недавно учёные обнаружили, что есть и другой тип «наномашин». Они постепенно и аккуратно стирают часть наших воспоминаний, - разъясняет Скотт Смолл. Чистят кэш.

То есть когда мы забываем какие-то вещи - это не поломка и не нарушение, а естественная и полезная функция мозга. Необходимая для здоровья, в первую очередь психического.

Пионеры нового подхода - Рональд Дэвис из Исследовательского Института Скриппса во Флориде и И Чжун из Университета Циньхуа в Пекине. Их статья в научном журнале «Нейрон» так и называется, «Биология забывания». Дэвис и Чжун описали несколько молекулярных и клеточных механизмов активного забывания. В одном из них участвуют «клетки забывания», выделяющие окситоцин и меняющие структуру нейронов, тем самым стирая память.

ЗАБЫЛ - И СНОВА ДРУЗЬЯ

Запоминание и забывание - два параллельных процесса. И тот, и другой постоянно идут в нашем мозге,

У каждого из них возможны болезненные проявления, - продолжает доктор Смолл. - В случае с памятью самый яркий пример - болезнь Альцгеймера. Процесс забывания нарушается, например, у страдающих посттравматическим синдромом. Люди помнят не только сами страшные события во всех деталях (посттравматический синдром, или посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, может возникнуть у тех, кто пережил теракты, боевые действия, сильные землетрясения и другие катастрофы. - Ред.), но и продолжают испытывать с той же силой связанные с ними эмоции. Возвращаются в прошлое снова и снова.

Посттравматический синдром связан с неспособностью забыть страшные, трагические события. Часть мозга, в которой хранятся страшные воспоминания, все время активна и возбуждена. Для исцеления важно не удалить из памяти сами событие (как если бы было можно нажать кнопку delete), а убавить эмоциональную «громкость» и яркость.

Та же история - с любыми сложными и неприятными воспоминаниями. Способность забывать ссоры и обиды бесценна для долгой дружбы и тёплых отношений с родными. С кем не бывает?

Кто старое помянет, тому глаз вон. В народе, похоже, давно знали все эти нейрофизиологические премудрости!