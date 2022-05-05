Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 мая 2022 года: Почем круассан от Джоли, Варшаву тошнит от украинства, Шойгу ставит точку

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 мая 2022 года Фото: Александр КОЦ

Шойгу приговорил «Азовсталь»

Сергей Шойгу заявил, что остатки группировки ВСУ и нацбатов на территории «Азовстали» заблокированы весьма надежно, но попытки убедить их сложить оружие и выйти с территории все еще продолжаются. Министр обороны подчеркнул, что сдавшимся в плен гарантирована жизнь и достойное обращение. Но эти же клиенты такие недоверчивые...

Британцам беженцы надоели

Сбежавшие из незалежной в Британию, столкнулись с «тяжелыми жилищными условиями». По данным The Independent, из-за несогласия арендодателей на массовое проживание украинцев, те вынуждены оставлять дома родственников и регистрироваться как бездомные. Тысячам граждан самостийной в Англии приходится ютится группами в помещениях, предназначенных для одного человека. Более 58 процентов украинских беженцев живут на Туманном Альбионе в скотских условиях. 17 процентов сталкивались с риском остаться на улице. При том британское правительство финансировать программу помощи беженцам не спешит — а ведь обещало.

Бабушка со знаменем не хочет в Харьков

Пожилую женщину, которая вышла к украинским бойцам со знаменем победы, поскольку приняла их за российских солдат и отказалась обменять красный стяг на еду, нашли под Харьковом. Баба Анна с мужем живет в 12 километрах от украинско-российской границы, в Двуреченском районе Харьковской области. Сейчас в доме отважной женщины, которая увидела, как топчут знамя, но не пошла на поклон, выбиты стекла. При том на предложение эвакуироваться в Харьков эта героическая поселянка ответила отказом.

В незалежной не покупают автомобили

Апрель стал худшим месяцем за последние годы для украинских автодилеров. Продажи новых машин внутри страны рухнули на 87%. Удалось продать всего 1242 автомобиля. Всего же за 4 месяца этого года дилеры незалежной реализовали 12 905 авто. Это на 58,4%, меньше, чем за такой же период 2021-го. Лучше всех показала себя марка Renault - ее выбрали 16%. Чуть похуже показатели у Toyota — 12,7%. На третьем месте — Volkswagen с 8%.Некоторый рост продаж отмечен у китайских брендов и... электромобилей. Сама Украина остановила производство автомобилей. А ведь по тысяче штук в месяц клепала...

Шведы вооружают украинцев втихаря

По данным хакерской группа «Берегини», «нейтральная» Швеция передала Украине наступательное вооружение и боеприпасы, но втихаря. 24 марта шведский парламент одобрил предоставление Украине оборудования для разминирования и противотанкового оружия на 20 млн. долларов. В Стокгольме почему то очень не хотели, чтобы стало широко известно о передаче Киеву 3.5 миллионов патронов калибра 7,62. Интересно, что впоследствии шведы требовали у руководства Евросоюза компенсацию за военную помощь незалежной. Ну что взять с любителей тухлой селедки.

Круассан Джоли во Львове кусается

Известная своим сложным отношением к сербам и русским актриса Анджелина Джоли во время рейда к героическим галичанам во Львов не смогла доесть круассан с лососем, которым ее угостили в кофейне Lviv Croissants. И вот уже огрызок от звезды выставлен на продажу за миллион гривен - примерно в 2,3 миллиона рублей. О чем сообщил телеграм-канал Star News. Впрочем, объявление провисело недолго и было удалено с сайта. Но Сеть помнит все. Продавец половинки круассана от Анджелины, работавший уборщиком в заведении пару лет, написал: «Ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня». И включил опцию торга. В обычной жизни круассан стоит 85 гривен - около 200 рублей. Похоже, в этих краях объедки от американцев растут в цене.

Поляки снимают жовто-блакитные флаги

Власти польской столицы сняли украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве. Прежде они были размещены в знак солидарности с незалежной. Как говорится в сообщении варшавской мэрии, «с 4 мая 2022 года приостанавливается декорирование транспорта флагом Варшавы и флагом Украины». Известно, что размещение украинской символики тут и там вызывало протесты у многих варшавян. Причем больше всего столичных жителей возмущало, что она занимает место, равное с польской государственной символикой. Ну ничего, когда число беженцев из самостийной в Варшаве с нынешних 300 тысяч достигнет полумиллиона, вы по другом запоете.

Мельника предлагают гнать взашей

Правительство Германии обязано пропесочить Андрея Мельника, посла Украины в Германии. Он оскорбил немецкого канцлера, назвав его оскорбленной ливерной колбасой. Вот что заявил глава партии «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла: «Нельзя мириться с такими провокациями и оскорблениями конституционных органов, не предпринимая никаких действий». Депутат бундестага указал на хамскую риторику посла: «Он хочет втянуть Германию в конфликт и утверждает, что «третья мировая война уже началась». Эта риторика безответственна». Поступают также предложения выслать Мельника туда, где его манера общения является нормой — то есть на родину.

Папа Римский Украину в Москве не обсудит

По словам Дмитрия Пескова, в данный момент нет договоренностей по поводу встречи Владимира Путина и Папы Римского Франциска в Москве. Такие предположения со ссылкой на Ватикан прозвучали накануне. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что конкретные инициативы такого рода не высказывались. По словам же понтифика, он направил соответствующее предложение Москве, но пока не получил ответа. Кстати, встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом планировавшаяся на лето, пока также перенесена на неопределенный срок.

НЛО прилетело из самостийной в Венгрию

Границу Венгрии со стороны Украины пересекло неопознанное воздушное судно. Для того, чтобы самостийный НЛО идентифицировать и перехватить, был поднят истребитель венгерских ВВС. Об инциденте сообщил Hungary Today 4 мая при том, что объект был обнаружен на радаре вечером 3 мая. Сигнал от цели заметили недалеко от венгерско-украинской границы в восточной части страны. По тревоге был поднят истребитель Gripen (производства шведского концерна Сааб) для идентификации воздушного судна. Таинственный гость в итоге обнаружен не был. Ничего удивительного — с той стороны столько всякой ерунды летит во все стороны ...