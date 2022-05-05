Бизнес по-украински: Уборщик львовского кафе решил озолотиться на круассане, который не доела Анджелина Джоли

Житель Львова выставил на торги кусок круассана, который оставила недоеденным Анджелина Джоли.

Посещение украинского Львова Анджелиной Джоли вселило надежду как минимум в одного представителя Незалежной: уборщик из кафе, где побывала, актриса теперь надеется разбогатеть.

Мужчина выставил на торги кусок круассана, который оставила недоеденным голливудская звезда, сопроводив свое объявление фотографией, сообщает Perild.

«Продам круассан, который не доела Анджелина Джоли. 1000000 гривен. Торг».

– Я второй год работаю уборщиком. Честно говоря, ненавижу свою работу, точнее – ненавидел до сегодняшнего дня», – написал предприимчивый львовянин.

Отметим, что сумма, составляющая предел мечтаний мужчины, по сегодняшнему курсу равняется примерно 2,3 миллиона рублей.

Сложно предположить, найдет ли отклик предложение уборщика из львовского кафе, особенно на фоне проходящей военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также массового выезда украинских беженцев за рубеж. Впрочем, судя по тому, что в Европе разъезжают элитные авто с украинскими номерами, а пограничники сопредельных с Украиной стран периодически сообщают о миллионах долларов наличными в багаже у беженцев – все может быть.