В «Тиндере» появилась мошенница, представляющаяся богатой наследницей

В Париже при знакомстве с мужчинами Ясмин не говорила о том, что оказывает эскорт-услуги. У нее была наготове другая история – о богатом отце, который оставил ей приличное состояние.

Популярность мошенницы Анны Сорокиной, представлявшейся в Нью-Йорке богатой наследницей Анной Делви и афериста - «наследника алмазного короля» Саймона Леваева, действовавшего по почти такому же сценарию, вскружила голову молодой француженке Ясмин Бербах.

Она не стала изобретать велосипед и использовала методику действий вышеупомянутых жуликов, чтобы воплотить свой план в жизнь.

В Париже при знакомстве с мужчинами Ясмин не говорила о том, что оказывает эскорт-услуги. У нее была наготове другая история – о богатом отце, который оставил ей приличное состояние. В соцсетях, как доказательство своим словам, Ясмин публиковала фотографии роскошной жизни, заграничных путешествий, стильных нарядов.

Одной из жертв Бербах стал молодой музыкант, участник французского шоу «Голос» Саша Перес, познакомившийся в ней на сайте знакомств «Тиндер», сообщает LeParisien.

Теперь он рассказывает, что стал жертвой крупной аферы, в которую его вовлекла Ясмин. И обвиняет свою бывшую пассию в краже, шантаже и распространении компромата. После его признания еще более 30 мужчин рассказали о том, что тоже стали жертвами мошенничества со стороны Бербах.

- Она фотографировала меня обнаженным, а потом шантажировала этими снимками, угрожая, что опубликует их в Интернете, - жалуется Перес. – Я был измотан, все друзья отвернулись от меня. На нервной почве я истощал до 38 кг и бросил колледж.

Бербах все нападки отрицает и говорит, что бывший клевещет на нее из-за ревности и желания отомстить за расставание. И заявляет, что не намерена «отсиживаться в стороне и смотреть, как ее репутация идет ко дну».

Сейчас в деле Бербаж разбирается французское правосудие.