Байден заявил, что он - дитя Божье, которое поддерживает аборты

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз поверг в шок и своих сторонников, и своих оппонентов противоречивым высказыванием. С одной стороны, он поддержал право женщин на аборты, с другой же – напомнил, что он ревностный католик, более того – «дитя Божье».

Просочившийся в прессу черновик решения Верховного суда США о возможном введении запрета на аборты в стране стал причиной бурных дискуссий в Америке. Вполне естественно, что вопрос по этому поводу просто не могли не задать президенту страны Джо Байдену.

Глава Белого дома высказался в поддержку прав женщин на аборт. В принципе, этого вполне можно было ожидать от лидера демократов. Однако аргументация, которую привел Байден в защиту, своей позиции, вызвала ступор у всех.

Американский президент заявил, что поддерживает аборты не как президент, а по праву «дитя Божьего», передает Fox News.

– Я верю в права, которые у меня есть, не потому, что правительство дало их мне, как вы верите, а потому, что я просто дитя Бога, я существую – некоторые права, которые я имею перед правительством для общественного блага, – сказал Байден.

Высказывание президента страны вызвало ожесточенные споры, большинство из которых сводится к тому, что Байден неправ, вне зависимости от того, что он пытался сказать на самом деле.

Резче всего по поводу разглагольствований престарелого главы Белого дома высказался председатель техасского отделения Республиканской партии Мэтт Ринальди.

– Наличие этого чокнутого дурака на посту президента – самая большая угроза, с которой наша страна сталкивалась почти за 70 лет, – написал политик на своей странице в Twitter.