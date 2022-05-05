Виноват квартирный вопрос: Британка вышла замуж за кота

Согласно заключению юристов, подобный брак не может иметь законных последствий. Фото: Shutterstock

49- летняя жительница Великобритании Дебора Ходж сочеталась браком со своим любимым котом по кличке Индия. Церемонию провели в одном из лондонских парков.

Как выяснилось, причиной столь странного поступка стала не патологическая страсть к животному, а попытка защитить любимца от выселения из квартиры.

Выяснилось, что владелец жилья, которое арендует Дебора, уже давно настаивает на том, чтобы женщина избавилась от кота. Ранее ему удалось выселить прежнего питомца женщины – кота по кличке Джамал.

Но за Индию англичанка стала горой.

Дело в том, что недавно любимец Деборы серьезно пострадал – он попал под машину, и ему пришлось ампутировать лапу. После этого женщина заявила, что пойдет на все, лишь бы не расставаться с животным, сообщает NYP.

Согласно заключению юристов, подобный брак не может иметь законных последствий: такие браки не то что запрещены в Великобритании — они просто не предусмотрены, их не может существовать.

Скорее всего, женщина пошла на этот шаг, стараясь придать максимальную огласку своему делу, привлечь к своей проблеме общественность, и тем самым оказать давление на домовладельца.

С другой стороны, брак с котом – далеко не самый экстравагантный поступок. Так, в конце 70-х годов прошлого века шведка Эйя Риита вышла замуж за Берлинскую стену, в 2007 году одна американка сочеталась браком с Эйфелевой башней (спустя 10 лет они развелись), а недавно еще одна гражданка США взяла в мужья розовый цвет.