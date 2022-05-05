Почему из России и русских делают «евреев 21-го века»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам не ожидал, что выпад министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в отношении его российского коллеги Сергея Лаврова так долго не будет меня отпускать. Ну, вроде бы дежурно крякнул там что-то израильский министр, да и Бог с ним. Однако, нет, не уходит ощущение того, что было сказано не дежурное, а смысл произошедшего гораздо более важен. Он стратегический, а не буднично-дежурное огрызание.

Наверное, по той причине, что один из руководителей Израиля показал в своем поведении признаки самого настоящего нацизма.

Нацизм – это ведь не просто антисемитизм и окончательное решение "еврейского вопроса". Таким был конкретный германский национал-социализм. Да и то, справедливости ради, русских и украинцев гитлеровцами и их приспешниками было уничтожено больше, чем евреев. В абсолютном исчислении. А в относительном, наверное, нет "конкурентов" у белорусов, про которых историки до сих пор не могут сойтись во мнениях, каждый третий или каждый четвертый белорус погиб во время Великой Отечественной войне от рук немецко-фашистских захватчиков.

Нацизм – это идеология, в которой определенным образом сочетаются идеи расизма и исключительности одной-единственной нации.

Что сказал Лавров, если брать содержательный смысл? Что у каждого народа есть плохие и хорошие, что у каждого народа случаются предатели, и эти предатели самые радикально настроенные и безжалостные по отношению к тем, кого предали. Что и понятно, остатки совести пожирают их изнутри, и для того, чтобы потушить это пламя, они и совершают ужасающее всех. Кроме, конечно, совершенно патологических ублюдков, материала для изучения медиками.

А что возразил Лапид? Не вдумавшись в смысл фразы, он отреагировал на уровне собаки Павлова: "Евреи не убивали евреев". И соврал. Еще как убивали. Не только в качестве гитлеровских помощников и подручных, но и в тех же отрядах бандеровцев, вырезая мирное польское, еврейское, русское население и т.д.

Впрочем, смысл не в этом, а в том, что своей фразой израильский министр заявил об исключительности еврейского народа. Мол, набор характеристик, свойственный ему, исключает такую возможность. А уж в силу чего, кровь ли голубая или гены такие по наследству перешли – это пусть медицина разбирается. Но вот эта гарантия от несовершения тех или иных поступков в силу принадлежности к определенной нации – это и есть расизм. Который становится идеологией нацизма при признании исключительности одной нации. Что и заявил фактически Яир Лапид. Что возводят в абсолют и радикальные сионисты, считающие дискриминацию нееврейского населения не вынужденной мерой защиты государства во враждебном окружении, а исключительным правом исключительного еврейского народа. В некотором отношении Израиль, следует признать, вполне себе расистское государство.

Но израильские политики не одиноки в мире. Вспомним того же Барака Обаму, который не один раз заявлял об исключительности американской нации. Вспомним, как о своей исключительности заявляют нынешние украинцы. Вся их исключительность заключается не в утверждении особой ответственности, а в декларировании особых прав. И те, кто, например, освобождают американцев от уголовной за совершенные преступления или дают им льготы и преференции в одностороннем порядке, только из-за их принадлежности к американской нации, лишь способствуют этим утверждению и росту американского нацизма.

Гитлер взял на вооружение идею об исключительности немцев. Барак Обама и другие президенты США продвигают идею об исключительности американцев. Министр иностранных дел Израиля, проводящий внешнюю политику, говорит об исключительности евреев. У вас там все в порядке?

И не думал брать себе в союзники Путина, честное слово, но само нашлось в просторах интернета.

- Очень опасно вдохновлять людей на то, чтобы они считали себя исключительными, какой бы ни была мотивация. Есть большие страны и мелкие страны, богатые и бедные, с глубокими демократическими традициями и еще ищущие свой путь к демократии. И их политика различается тоже. Мы все разные, но, когда мы просим благословения у Господа, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными.

- Искусственное насаждение идеи собственной исключительности чревато иллюзией вседозволенности и безнаказанности, которая заставила США делать на протяжении длительного времени многочисленные ошибки.

Это Путин. И не надо строить иллюзий – это он не только про США. а про всех, кто строит свою нацию на идее ее особой исключительности, подразумевающей вседозволенность на основании того, что "исключительно хорошая нация" не может совершать плохих поступков.

Кстати, оборотная сторона нацизма – это идеологема, что существуют "исключительно плохие нации". Которую сейчас усиленно продвигают и на Западе, и на той же Украине, выставляя извергами рода человеческого русских. И здесь далеко позади своих учителей оставили представители российской же либеральной общественности, все эти Миловы. Латынины, Лени Волковы и прочая публика "строителей Прекрасной России Будущего с чистыми лицами". У которых "русским быть стыдно", а сама принадлежность к русскому народу уже подразумевает наличие самых плохих и отвратительных качеств.

Господа, вы - нацисты! И вам с этим и дальше жить или что-то делать.

P.S. Я совершенно не еврей, а потомок русских крестьян, который никогда не был антисемитом. Более того, всю жизнь одни из самых близких товарищей у меня евреи. Меня даже можно назвать "жертвой" советского интернационального воспитания в терминологии тех же русских националистов. Но после слов Лапида даже я почувствовал, как в груди начинает смутно набухать и ворошиться что-то такое смутное и потенциально антисемитское. Ни один националист не сделал столько для развития антисемитизма, как такие вот "борцы с антисемитизмом", как Яир Лапид. Впрочем, как вы поняли, все это было написано не только о нем, про него и антисемитизм.

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