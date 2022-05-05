«Комсомолка» выпустила документальный фильм про героев спецоперации на Украине

За время спецоперации на Украине отличились уже более 100 российских военнослужащих. И наш новый документальный фильм «Герои Z» именно о них - о тех, кто каждый день рискует жизнью ради победы над нацизмом и ради мира во всем мире. Мы считаем, что лица этих героев должна знать вся страна.

Танкист Марат Халиков, который получил ранение во время спецоперации, но вывел свой экипаж из засады, рассказал нам, кого он сам считает героем.

А разобраться в том, что сейчас происходит на Украине, и понять, почему Россия всегда была богата героями, нам помогли наши эксперты: военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, президент «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич, почетный президент Международной Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, историк Александр Бондаренко.