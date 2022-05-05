Растущий у вас на даче сорняк оказался самым полезным продуктом в мире

По мнению турецкого профессора Джанан Каратай, ревень защищает от многих болезней, помогает справляться со стрессом и служит профилактикой болезни Альцгеймера Фото: Shutterstock

Турецкий профессор Джанан Каратай, автор многих книг о здоровье, известна своим нестандартным взглядом не только на болезни, но и на многие продукты. Недавно она объявила ревень самой здоровой пищей в мире, пишет издание Turkiye.

Как рассказала турецкий кардиолог, ревень богат огромным количеством витаминов (С, А, В1, В2, С, Е и К), из-за чего очень полезен для иммунитета, а также сердца и сосудов. А также антиоксидантами, благодаря которым помогает стабилизировать повышенное давление и снижает вредный холестерин. Еще он полезен для печени, щитовидки, улучшает кровоток, а значит благотворно влияет на работу мозга. Борется с усталостью и бессонницей. И служит профилактикой болезни Альцгеймера.

Мы привыкли есть ревень сырым или варить из него компоты, печь пирожки. А вот доктор Каратай предлагает слегка обжарить стебли вместе с луком и залить их яйцом. Получите неожиданно вкусный и легкий омлет с кислинкой, который благотворно влияет на ЖКТ. А отвар (компот) из ревеня очень полезен гипертоникам.

КСТАТИ

А еще сныть, крапива, щавель...

Пользу весенней зелени по достоинству ценили наши предки. Сейчас, когда в магазине круглый год можно купить овощи и фрукты, она не столь актуальна, но все же пользы своей первая трава не утратила.

- Например, крапива обладает лечебными свойствами и издавна используется в медицине, кулинарии и косметологии, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Крапиву используют для приготовления салатов, супов, щей, начинки для пирожков, соцветья заваривают как чай. Ее даже солят и квасят. В крапиве много микроэлементов (железо, фосфор, магний, калий и т.д.), витаминов (особенно витамин С), дубильные вещества и белок. Поэтому ее польза для организма неоценима.

Или надоедливый сорняк сныть. Мы спешим избавиться от нее на дачных грядках, а между тем молодые листья сныти отличаются приятным запахом, их используют в качестве приправы к разнообразным кушаньям. Черешки можно замариновать и использовать для салатов. Неразвернувшиеся листья и молодые листовые черешки употребляют вместо капусты для приготовления зеленых щей, борщей и ботвиньи. В листьях и стеблях сныти содержится витамин С, каротин, белковые вещества, кальций, кобальт. Сныть спасла многих от голодной смерти и авитаминоза в военные годы.

Что уж говорить про полезный щавель — чемпион по содержанию витамина С, из которого можно готовить щи, пирожки, повидло и есть просто так в салатах.