«Пятнадцать заложников в обмен на тонну продуктов»: террористы на «Азовстали» торгуют мирными жителями

Территорию «Азовстали» за последние дни уже покинули свыше 120 человек, причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территорию «Азовстали» за последние дни уже покинули свыше 120 человек, причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов. Кто-то услышал, что прекратились обстрелы – «режим тишины» действовал несколько суток. Семья из 9 человек, бывшие жители Волновахи, которых нашли бойцы батальона ДНР «Восток», смогла запустить радиоприемник, а там, на всех волнах передавалось сообщение о работе «гуманитарных коридоров». Боевики на «Азовстали», конечно, ни о каких «коридорах» свои заложникам не говорили.

Больше того, воспользовавшись передышкой, «азовцы» (против членов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело) начали передислокацию на заводской территории. Пытались буксировать танк для ремонта, пытались разбирать заваленный артогнем продуктовый склад и даже открыли огонь из зенитки, установленной в кузове грузовика. Наблюдатели отметили передвижение разведки «азовцев», причем с российскими опознавательными знаками – белыми лентами на рукавах и ноге. При такой активности противника, переговоры закончились сами собой, а вместе с ними и тишина.

Нацисты задействовали единственное оружие, оставшееся у них для работы на больших дистанциях – снайперские винтовки большого калибра. В месиве труб, зданий и развалин это оружие имеет страшную эффективность. Погиб наш снайпер, пуля попала в глаз, были и раненые…

Но Минобороны России и ДНР объявили, что опять устанавливают «режим тишины» 5-го, 6-го и 7 мая, и открывают «гуманитарные коридоры» для выхода заложников. То, что местные жители и последняя рабочая смена «Азовстали» превратились в заложников нацистов – в этом уже никто не сомневался.

И тогда в четверг утром, боевики, засевшие на «Азовстали» предложили … обменять мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению «Азовстали» подтвердил эту информацию. Оказывается, нацисты даже озвучили пропорции: 15 заложников в обмен за 1 тонну продуктов. И еще потребовали предоставить им лекарства. «Азовцы» заявили, что просто так никого отпускать больше не будут.

Любопытно, что еще вчера, «азовстальские сидельцы» проходили в украинской пропаганде как «защитники новой Брестской крепости». Причем укропропагандисты в своем упоении, даже не заметили явного когнитивного диссонанса – «защитники Брестской крепости» со знаком гитлеровской дивизии «Дас Рейх» на знаменах. Логичнее было бы их сравнить с игиловцами* в Сирии — те тоже любили менять мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои места, «херои «Азовстали» превратились в обычных террористов, торгующих заложниками.

*ИГИЛ запрещенная в РФ организация