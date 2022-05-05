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Политика5 мая 2022 9:52

«Пятнадцать заложников в обмен на тонну продуктов»: террористы на «Азовстали» торгуют мирными жителями

Все встало на свои места - «херои» с «Азовстали» превратились в террористов, торгующих людьми
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Территорию «Азовстали» за последние дни уже покинули свыше 120 человек, причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов.

Территорию «Азовстали» за последние дни уже покинули свыше 120 человек, причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территорию «Азовстали» за последние дни уже покинули свыше 120 человек, причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов. Кто-то услышал, что прекратились обстрелы – «режим тишины» действовал несколько суток. Семья из 9 человек, бывшие жители Волновахи, которых нашли бойцы батальона ДНР «Восток», смогла запустить радиоприемник, а там, на всех волнах передавалось сообщение о работе «гуманитарных коридоров». Боевики на «Азовстали», конечно, ни о каких «коридорах» свои заложникам не говорили.

Больше того, воспользовавшись передышкой, «азовцы» (против членов «Азова» в РФ возбуждено уголовное дело) начали передислокацию на заводской территории. Пытались буксировать танк для ремонта, пытались разбирать заваленный артогнем продуктовый склад и даже открыли огонь из зенитки, установленной в кузове грузовика. Наблюдатели отметили передвижение разведки «азовцев», причем с российскими опознавательными знаками – белыми лентами на рукавах и ноге. При такой активности противника, переговоры закончились сами собой, а вместе с ними и тишина.

Нацисты задействовали единственное оружие, оставшееся у них для работы на больших дистанциях – снайперские винтовки большого калибра. В месиве труб, зданий и развалин это оружие имеет страшную эффективность. Погиб наш снайпер, пуля попала в глаз, были и раненые…

Но Минобороны России и ДНР объявили, что опять устанавливают «режим тишины» 5-го, 6-го и 7 мая, и открывают «гуманитарные коридоры» для выхода заложников. То, что местные жители и последняя рабочая смена «Азовстали» превратились в заложников нацистов – в этом уже никто не сомневался.

И тогда в четверг утром, боевики, засевшие на «Азовстали» предложили … обменять мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению «Азовстали» подтвердил эту информацию. Оказывается, нацисты даже озвучили пропорции: 15 заложников в обмен за 1 тонну продуктов. И еще потребовали предоставить им лекарства. «Азовцы» заявили, что просто так никого отпускать больше не будут.

Любопытно, что еще вчера, «азовстальские сидельцы» проходили в украинской пропаганде как «защитники новой Брестской крепости». Причем укропропагандисты в своем упоении, даже не заметили явного когнитивного диссонанса – «защитники Брестской крепости» со знаком гитлеровской дивизии «Дас Рейх» на знаменах. Логичнее было бы их сравнить с игиловцами* в Сирии — те тоже любили менять мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои места, «херои «Азовстали» превратились в обычных террористов, торгующих заложниками.

*ИГИЛ запрещенная в РФ организация

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ