New York Times: Разведка США помогает Украине убивать российских офицеров

Работа установки "Град" ВСУ в Харьковской области. Фото: REUTERS

Слухи о том, что разведсужбы США плотно "крышуют" минобороны, Генштаб вооруженных сил и Службу безпеки Украины (СБУ) ходят давным-давно. Киев и Вашингтон упорно и категорически отрицали это. Хотя уже не раз даже в Верховной раде поднимался вопрос о недопустимости такой ситуации. Некоторые депутаты с документами в руках рассказывали о постыдных фактах такой "интеграции" и требовали возбудить уголовные дела. Примеры приводились убийственные. Например, офицерам ЦРУ США и разведуправления минобороны США по их требованию СБУ передало все личные дела своих сотрудников. Но это еще что! На торжество по случаю выпуска офицеров из академии Внешней разведки были приглашены посол США и военные атташе, которым (поименно!) были представлены новоиспеченные "кадровые шпионы". Но власть Украины закрыла на все это глаза. Более того, киевские политики и руководители военных ведомств всячески потворствуют такой украино-американской развед - кооперации.

Особенно интенсивно она стала проявляться после начала российской военной спецоперации. И вот когда в Конгрессе США стали раздаваться тревожные голоса - "не слишком ли плотно наши спецслужбы сошлись с украинцами, открывая им свои карты?" - Пентагон... вообще снял все ограничения на обмен разведданными с Украиной. В том числе и данными, которые космическая разведка США непрерывно снимает с "поля боя" и в режиме онлайн передает в главное управление разведки минобороны Украины и главное оперативное управление Генштаба (где днюют и ночуют американские спецы, выдавая "партнерам" рекомендации и советы - как действовать дальше).

И вот теперь в американской газете New York Times читаем: разведданные, тайно предоставленные Киеву Вашингтоном, привели к гибели российских офицеров.

Автор публикации ссылается на источники в кругу американских высокопоставленных должностных лиц.

По данным американских СМИ, разведданные, тайно предоставленные Киеву Вашингтоном, привели к гибели российских офицеров. Фото: REUTERS

Эти источники утверждают, что США передают информацию о происходящем на поле боя в "режиме реального времени", включая детали о перемещении российских войск. Цитата: "США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры... Точное число погибших в результате таких действий Вашингтона российских офицеров и их данные не называются... Источники отказываются предоставлять данные о высокопоставленных офицерах из числа военного руководства России".

Ну что тут сказать? Никакой Америки нам New York Times не открывает. В российском Генштабе давно знают про американо-украинский "разведкооператив". Следовательно, никакой сенсации нет. Тем более, что нет и никакой конкретики: о каких именно "убитых" российских офицерах идет речь? Где именно и когда они были "убиты"? Про какой "мобильный штаб российской армии" идет речь? Ответов нет. Потому все это выглядит мутно и очень похоже на примитивный информационный вброс из Пентагона. Впрочем, не отстает и Киев. Там недавно сообщили, что "в результате ракетного удара под Изюмом тяжело ранен и без сознания находится в госпитале начальник Генштаба России генерал армии Герасимов". А на следующий день мы увидели на телеэкране живого и здорового Валерия Герасимова на совещании в Минобороны.