Володин назвал боевиков на «Азовстали» террористами и людоедами из-за торговли людьми

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал жёсткую оценку украинским националистам, остатки которых блокированы в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе. Напомним, терпящие поражение боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан (по сути — пленников) на еду.

«Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут — только обменивать. После таких решений неужели ещё кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?» — написал Володин в личном телеграм-канале.

И здесь, подчеркнул спикер, боевики-националисты преследуют лишь одну цель — спасение собственной шкуры. «Хуже могло быть только людоедство», — отметил Володин, назвав происходящее «типичным поведением террористов».

«Что теперь скажут те, кто защищал этих уродов? Вот вам наглядный пример, кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться», — подвёл итог Председатель.

Также Володин обратил внимание на очень своеобразную «цену за пленника», предложенную боевиками: «Тонну еды в обмен на освобождение 15 заложников», или, буквально, 66,6 кг за человека.

Сложно сказать, было ли то изначальной задумкой украинских националистов, но эти цифры известны как «число Зверя» — один из любимых символов сатанистов (в самом буквальном значении данного термина). Учитывая, что и германский нацизм, на который ориентируются боевики, имел такие же оккультные корни, — все их действия вполне укладываются в одну и ту же ультранационалистическую, антихристианскую и античеловечную линию.