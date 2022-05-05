В Сен-Тропе арестовали виллу миллиардера Михаила Фридмана с десятью спальнями и вертолетной площадкой

Особняк Копаб на Лазурном берегу часто сдавали в аренду. Фото: villacopab.com

Власти Франции продолжают выискивать недвижимость российских миллиардеров, которые оказались в санкционных списках Евросоюза. В этот раз под арест попали еще две виллы на Лазурном берегу, которые приписывают российским олигархам, сообщают местные СМИ. Среди них - роскошный особняк Копаб с открытым бассейном, он якобы находится в собственности семьи основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана.

Вилла, площадью 580 кв. м, расположилась практически на обрыве, из ее окон открывается головокружительный вид на море, передает Var-matin.

Французская пресса злорадствует, что этим летом российский олигарх не сможет нажиться на сдаче виллы в аренду. Прежде за трое суток в мае Фридман мог получить от постояльцев порядка 18 тысяч евро. За месяц аренды доход олигарха мог возрасти на 180, а то и 440 тысяч евро в зависимости от сезона. В летний период ценник зашкаливал. В июле и августе минимальный срок аренды предполагал не менее двух недель.

Власти Франции продолжают выискивать недвижимость российских миллиардеров, которые оказались в санкционных списках Евросоюза. Фото: villacopab.com

Те, кто был готов платить такие сумасшедшие деньги за отдых на вилле Копаб, получали в свое временное распоряжение 10 спален, сауну, турецкую баню, джакузи и даже частную вертолётную площадку.

Официально этот особняк был куплен в конце 90-х годов компанией SCI Akinita (по другим данным, SNC COPAB). До 2015 года мажоритарным акционером предприятия значилась бывшая жена Михаила Фридмана, Ольга Айзиман. Затем бенефициарами компании стали дочери миллиардера Лариса и Екатерина.

Французская пресса злорадствует, что этим летом российский олигарх не сможет нажиться на сдаче виллы в аренду. Фото: villacopab.com

Европейские санкции, введенные против российских миллиардеров в ответ на начало спецоперации России 24 февраля, предполагают арест активов и недвижимости россиян. Михаил Фридман, живущий с 2015 года в Лондоне, оказался в «черном списке» и Лондона и Брюсселя. Сейчас все зарубежные счета бизнесмена, чье состояние оценивается в 15 млрд долларов, заморожены. Английские власти определили российскому банкиру пособие в 2,5 тыс. фунтов в месяц (около 306 тыс. руб.).