Сильная отечность, набор веса: как выглядит солистка "Вороваек" после комы и остановки сердца

Солистку группы "Воровайки" выписали из больницы после комы и остановки сердца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История болезни 38-летней солистки группы "Воровайки", которой стало плохо после гастролей в Костроме, развивалась стремительно. Когда стало известно, что Светлана Ларионова отравилась, она уже пребывала в медикаментозной коме. Вечером 29 апреля пациентка пережила остановку сердца, но к счастью, врачам удалось ее спасти. Уже на следующий день певицу неожиданно вывели из комы, а сегодня, как выяснилось, выписали из больницы.

- В настоящее время Света уже дома, - сообщил kp.ru PR-менеджер группы Андрей Карпов. - Утром 5 мая солистку по требованию продюсера группы выписали из больницы, муж отвез ее домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. Пока есть проблемы с обменом веществ, продолжает лечение капельницами и таблетками.

По словам менеджера, Ларионова чувствует себя плохо, но на гастроли, которые стартуют 11 мая, все равно поедет, так как продюсер "не готов нести финансовые потери".

Светлану Ларионову не только выписали из больницы, но и экстренно отправляют в тур.

- Люди начали сдавать билеты в кассы, как только узнали, что Света в больнице. У нас к этому моменту уже были оплачены расходы на рекламную кампанию тура, оплачены перелеты, проживание и питание, - признался Андрей Карпов. - Зрители хотят видеть Свету, поэтому продюсер любыми путями ее привезет.

Между тем, заявление в полицию с требованием проверить ресторан в Костроме, где ужинала солистка, так и не подано. Напомним, вечером 14 апреля после концерта Светлана Ларионова отправилась в местный общепит. По словам менеджера, алкоголя в ее заказе не было: только картошка, рыба и грибы. А на следующий день по дороге в Москву участнице "Вороваек" стало плохо - она с трудом доехала до столицы, где тут же была госпитализирована.

Тот самый ресторан в Костроме, к слову, уже попадал в скандальные хроники: в 2014 году в заведении напали на съемочную группу "Ревизорро". Тогда телевизионщики уверяли, что Лену Летучую зажал в тиски здоровенный сотрудник, а операторов и вовсе прогнали с кулаками, разбив камеры.