«Будет ли теперь суд беспристрастным»: в Испании арестовали скандального украинского политика Шария

Первой об аресте Анатолия Шария в Испании сообщила СБУ. Фото: СОЦСЕТИ

Первой об аресте Анатолия Шария в Испании сообщила СБУ. Украинские чекисты гордо заявили, что провели «многоуровневую спецоперацию». Может быть, где-то так оно и было, только задерживать блогера пришли рядовые патрульные из провинциального города Таррагона.

В любом случае политика правда взяли. Киев объявил Шария в международный розыск в феврале 2021 года. Ему шьют две статьи: госизмену и нарушение равноправия граждан. Конкретнее украинцы говорят об «ущербе нацбезопасности в информационной сфере».

В общем, блогера хотят судить за оппозиционную деятельность. Еще в 2012 году он уехал из Украины, рассказав о преследовании силовиков. Литва дала ему политическое убежище (в этом году, правда, политика лишили этого статуса).

У Шария на YouTube свой канал с 3 млн подписчиков. Там он, не стесняясь, критикует киевскую власть. В СБУ считают, что он это делает «по заказу иностранных структур».

Испанские правоохранители доставили Шария в отделение, взяли подписку о невыезде и отпустили восвояси. Дальше судьбу оппозиционера решит суд, но покидать границы Таррагоны запрещено. Как показывает практика, обычно правосудию надо несколько месяцев на обсуждение иска из другой страны.

- Мне казалось, страны выдают только уголовных преступников. А тут типичное сведение политических счетов, - спрашиваю завкафедры уголовного процесса юрфака МГУ Леонида Головко.

- Каждая страна вправе выдвинуть обвинение на основе своего уголовного кодекса. И госизмена, и шпионах считаются уголовными преступлениями, так что здесь все в порядке. Другое дело, какое решение вынесет суд. Если кто-то реально пытался устроить революцию, свергнуть строй, стрелял на баррикадах, то состав один. Если же преследуют за несогласие с властью — история другая.

- Например?

- Пару лет назад испанский политик Карлес Пучдемон организовал референдум о независимости Каталонии. Мадрид требовал у Бельгии его выдачу, но получил отказ. В Брюсселе решили, что это чисто политическая охота.

- То есть, Шарию бояться нечего?

- Не знаю. Сейчас у Европы есть определенная идеологическая позиция. Будет ли теперь суд беспристрастным? - задался вопросом эксперт.

Тем временем, в Киеве, не дожидаясь испанского вердикта, уже говорят о победе. В офисе Зеленского заявили, что Шария будут судить на Украине. Может быть, в этом и есть вся спецоперация - решение приняли заранее на самом высоком уровне.