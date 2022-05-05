Американский Госдеп «кинул на деньги» 15 тысяч россиян

Оформление гостевых виз для граждан России превратилось для США в прибыльный бизнес Фото: Shutterstock

Американскую туристическую визу правильнее называть гостевой. В отличие от многих других государств, США не требуют в обязательном порядке предоставлять вместе с заявлением на визу брони гостиниц и авиаперелетов, приглашения от друзей или родственников. В большинстве случаев достаточно лишь заполнить анкету и оплатить консульский сбор в эквиваленте $160 (около 11 тысяч рублей по нынешнему курсу).

ГДЕ УГОДНО, НО НЕ В РОССИИ

Трудности с получением американских гостевых виз у российских граждан начались еще задолго до пандемии COVID-19, когда прием прекратили вести чуть ли не все посольства и консульства. Американцы, первыми начавшими массовые высылки российских дипломатов и закрывшие несколько генеральных консульств нашей страны в США, взяли и вообще прекратили выдавать визы в России. И объяснили этот шаг тем, что штат их посольства в Москве сократился настолько, что дипломатов не стало хватать, а нанимать россиян для работы в визовом отделе им запретило российское правительство.

Теперь за американскими визами россияне вынуждены ехать за пределы Российской Федерации – в Польшу, Германию, Финляндию, Бельгию и другие страны.

ВОЗВРАТ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

Все те, у кого были назначены собеседования в Москве (и, соответственно, оплачены консульские сборы), получили уведомления, что срок действия их квитанций продлен до конца текущего года. Но использовать их в другом американском посольстве нельзя. Процедура возврата вообще не предусмотрена – об этом прямо указано на сайте посольства.

Так, по самым скромным оценкам, американский Госдеп, отвечающий в США за оформление и выдачу гостевых виз иностранцам, нагрел таким образом порядка 15000 россиян, оплативших консульский сбор, обогатившись тем самым на $2,5 миллиона. Похожая ситуация и в Минске, где американцы взяли и вообще закрыли свою дипмиссию.

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

Войдя во вкус получения денег за просто так, Госдеп, открыв после пандемии в большинстве стран мира свои посольства и консульства, ввел новый порядок обращения за гостевыми визами – преимущество получают граждане и резиденты государств, в которых конкретная дипмиссия расположена, а для иностранцев – отдельная очередь. Кое-где, например, в Таджикистане, иностранцев не принимают вообще.

Невозможно теперь оформить новую визу и без визита в посольство Америки. Раньше пользоваться такой удобной для всех сторон процедурой могли те, кто ранее бывал в Штатах. Она продолжает оставаться доступной для многих иностранцев, а подходящие под ее требования россияне получить гостевую визу теперь так не могут – ни в Москве, ни в каких-либо других городах.

Узнать ближайший день, на который может быть назначено интервью, можно только введя реквизиты квитанции оплаты консульского сбора. И чаще всего россиян ждет стандартный ответ «мест нет». А $160 уже оплачены и не могут быть зачтены в другом месте. Счастливчиков в лучшем случае ждут ничем не гарантированные варианты встречи с визовым офицером в 2023 году. А посольство США в Ереване готово принять россиян аж в феврале 2024 года. Те, кому уж совсем было невмоготу, делятся в Интернете своим опытом (причем не всегда удачным) попыток получить американские визы в африканских странах. В Сети немало жалоб на жуликов, обещающих за немалую сумму застолбить дату интервью чуть ли не в любом американском посольстве за пределами России.

Завлекает простаков и сам Госдеп, на сайте которого есть счетчик, показывающий среднее количество дней, которые заявителю в конкретном посольстве необходимо будет подождать до ближайшей даты собеседования. Увидев, что срок ожидания кое-где составляет всего неделю или месяц, уверенные в серьезности обещаний люди начинают заполнять анкеты, платят деньги (кто-то сразу за целую семью), и в итоге выясняют, что все это для других, а обладатели российских паспортов должны пытать счастья в другой очереди – для нерезидентов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Цели и возможности у людей разные – отпуск в определенный срок, свадьба или юбилей близкого родственника: вот и платят люди по $160 в кассу сразу нескольких американских посольств, повышая таким образом вероятность «схватить» подходящую для собеседования дату. Схватил в Варшаве, а заплатил еще и в Дубае? Второй консульский сбор американцы не вернут и не позволят зачесть его за другого человека.

Раскошелиться заново придется и тем, кто допустил техническую ошибку, записавшись, например, в очередь для резидентов страны обращения, а не как иностранец. Лимитировано количество переносов дат интервью. Перенес пару раз – вон! Плати снова!

Кстати, интервью и оплата консульского сбора не гарантируют выдачу визы, это общемировая практика. Но ни одна страна в мире не действует по принципу – сначала деньги, а после «никакой ответственности не несем». Пока в судебном порядке никто из планировавших обратиться за гостевой визой и оплативший немалый консульский сбор не потребовал своих кровных обратно. Так что американцы, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, продолжают пополнять свой бюджет.

- Увы, шансов на принятие таких исков в судебное производство нет. – подтвердил опасения «КП» ведущий юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. – На посольства распространяется юрисдикционный (дипломатический) иммунитет, защищающий их среди прочего и от судебных тяжб в стране пребывания. Этот иммунитет охватывает все то, что связано с непосредственной работой дипмиссии, например, выдачу виз. Под юрисдикционный иммунитет не попадают только гражданско-правовые и иные сделки, прямо не относящиеся к профильной деятельности иностранного посольства или консульства.

А КАК У НАС?

Одним из ключевых принципов мировой дипломатии является взаимность. Именно по принципу взаимности странами рассчитывается максимальный срок виз, величина консульского сбора, штат дипломатических миссий. Ряды сотрудников российского посольства в Вашингтон и генконсульств нашей страны в Нью-Йорке и Хьюстоне уменьшились в несколько раз. Но гостевые и иные визы американцам наши дипломаты выдавали и выдают.

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