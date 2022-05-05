Американский Госдеп «кинул на деньги» 15 тысяч россиян

Оформление гостевых виз для граждан России превратилось для США в прибыльный бизнес
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Американскую туристическую визу правильнее называть гостевой. В отличие от многих других государств, США не требуют в обязательном порядке предоставлять вместе с заявлением на визу брони гостиниц и авиаперелетов, приглашения от друзей или родственников. В большинстве случаев достаточно лишь заполнить анкету и оплатить консульский сбор в эквиваленте $160 (около 11 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Трудности с получением американских гостевых виз у российских граждан начались еще задолго до пандемии COVID-19, когда прием прекратили вести чуть ли не все посольства и консульства. Американцы, первыми начавшими массовые высылки российских дипломатов и закрывшие несколько генеральных консульств нашей страны в США, взяли и вообще прекратили выдавать визы в России. И объяснили этот шаг тем, что штат их посольства в Москве сократился настолько, что дипломатов не стало хватать, а нанимать россиян для работы в визовом отделе им запретило российское правительство.
Теперь за американскими визами россияне вынуждены ехать за пределы Российской Федерации – в Польшу, Германию, Финляндию, Бельгию и другие страны.
Все те, у кого были назначены собеседования в Москве (и, соответственно, оплачены консульские сборы), получили уведомления, что срок действия их квитанций продлен до конца текущего года. Но использовать их в другом американском посольстве нельзя. Процедура возврата вообще не предусмотрена – об этом прямо указано на сайте посольства.
Так, по самым скромным оценкам, американский Госдеп, отвечающий в США за оформление и выдачу гостевых виз иностранцам, нагрел таким образом порядка 15000 россиян, оплативших консульский сбор, обогатившись тем самым на $2,5 миллиона. Похожая ситуация и в Минске, где американцы взяли и вообще закрыли свою дипмиссию.
Войдя во вкус получения денег за просто так, Госдеп, открыв после пандемии в большинстве стран мира свои посольства и консульства, ввел новый порядок обращения за гостевыми визами – преимущество получают граждане и резиденты государств, в которых конкретная дипмиссия расположена, а для иностранцев – отдельная очередь. Кое-где, например, в Таджикистане, иностранцев не принимают вообще.
Невозможно теперь оформить новую визу и без визита в посольство Америки. Раньше пользоваться такой удобной для всех сторон процедурой могли те, кто ранее бывал в Штатах. Она продолжает оставаться доступной для многих иностранцев, а подходящие под ее требования россияне получить гостевую визу теперь так не могут – ни в Москве, ни в каких-либо других городах.
Узнать ближайший день, на который может быть назначено интервью, можно только введя реквизиты квитанции оплаты консульского сбора. И чаще всего россиян ждет стандартный ответ «мест нет». А $160 уже оплачены и не могут быть зачтены в другом месте. Счастливчиков в лучшем случае ждут ничем не гарантированные варианты встречи с визовым офицером в 2023 году. А посольство США в Ереване готово принять россиян аж в феврале 2024 года. Те, кому уж совсем было невмоготу, делятся в Интернете своим опытом (причем не всегда удачным) попыток получить американские визы в африканских странах. В Сети немало жалоб на жуликов, обещающих за немалую сумму застолбить дату интервью чуть ли не в любом американском посольстве за пределами России.
Завлекает простаков и сам Госдеп, на сайте которого есть счетчик, показывающий среднее количество дней, которые заявителю в конкретном посольстве необходимо будет подождать до ближайшей даты собеседования. Увидев, что срок ожидания кое-где составляет всего неделю или месяц, уверенные в серьезности обещаний люди начинают заполнять анкеты, платят деньги (кто-то сразу за целую семью), и в итоге выясняют, что все это для других, а обладатели российских паспортов должны пытать счастья в другой очереди – для нерезидентов.
Цели и возможности у людей разные – отпуск в определенный срок, свадьба или юбилей близкого родственника: вот и платят люди по $160 в кассу сразу нескольких американских посольств, повышая таким образом вероятность «схватить» подходящую для собеседования дату. Схватил в Варшаве, а заплатил еще и в Дубае? Второй консульский сбор американцы не вернут и не позволят зачесть его за другого человека.
Раскошелиться заново придется и тем, кто допустил техническую ошибку, записавшись, например, в очередь для резидентов страны обращения, а не как иностранец. Лимитировано количество переносов дат интервью. Перенес пару раз – вон! Плати снова!
Кстати, интервью и оплата консульского сбора не гарантируют выдачу визы, это общемировая практика. Но ни одна страна в мире не действует по принципу – сначала деньги, а после «никакой ответственности не несем». Пока в судебном порядке никто из планировавших обратиться за гостевой визой и оплативший немалый консульский сбор не потребовал своих кровных обратно. Так что американцы, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, продолжают пополнять свой бюджет.
- Увы, шансов на принятие таких исков в судебное производство нет. – подтвердил опасения «КП» ведущий юрист юридической фирмы «Мадрок» Гаджи Гаджиев. – На посольства распространяется юрисдикционный (дипломатический) иммунитет, защищающий их среди прочего и от судебных тяжб в стране пребывания. Этот иммунитет охватывает все то, что связано с непосредственной работой дипмиссии, например, выдачу виз. Под юрисдикционный иммунитет не попадают только гражданско-правовые и иные сделки, прямо не относящиеся к профильной деятельности иностранного посольства или консульства.
Одним из ключевых принципов мировой дипломатии является взаимность. Именно по принципу взаимности странами рассчитывается максимальный срок виз, величина консульского сбора, штат дипломатических миссий. Ряды сотрудников российского посольства в Вашингтон и генконсульств нашей страны в Нью-Йорке и Хьюстоне уменьшились в несколько раз. Но гостевые и иные визы американцам наши дипломаты выдавали и выдают.
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