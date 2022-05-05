«Одной Википедией невозможно пользоваться» - Путин хочет провести еще один открытый урок

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Знания» Максим Древаль рассказал Владимиру Путину, как идет возрождение научного общества.

- Вы сами довольны результатами работы? - спросил президент.

- Самые наши смелые ожидания превысили, - без лишней скромности ответил Древаль.

«Знание» сейчас активно занимается съемками обучающих лекций (600 часов контента подготовили за последний год). Их посмотрели 40 млн. человек. В обществе экспериментируют с форматами видео — есть, например, лекции-экскурсии. Дмитрий Рогозин с «Восточного» рассказывал о наших проектах в космосе; Валерий Гергиев из Мариинки говорил про музыку; губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов с ледокола в Карском море описал Арктику.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль во время встречи с президентом. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Древаль сообщил, что «Знание» награждает лучших своих лекторов. Но пока денег хватает на премии 50-100 людям.

- Сейчас тоже ищем (дополнительное финансирование — Ред.), если поддержите, будем активнее искать, найдем такую возможность, - как-то неловко попросил чиновник.

- Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться, - согласился президент.

В конце Путину предложили в середине мая провести еще один открытый урок для школьников. Как раз будет проходить просветительский марафон с темой о роли России в мире.

- Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику, - искренне, а не просто из вежливости, ответил президент.

Российский лидер последний раз проводил открытый урок во Владивостоке 1 сентября прошлого года. Тоже, кстати, на марафоне «Знания». Он говорил с детьми об истории — школьник тогда поймал политика на оговорке, когда Путин Северную войну со Швецией назвал Семилетней.

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