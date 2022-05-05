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Звезды5 мая 2022 13:35

Филиппа Киркорова вызовут на опрос в Генпрокуратуру из-за "плясок на кресте"

Адвокат Андрей Алешкин оценил перспективы уголовного дела против Филиппа Киркорова
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Адвокат Андрей Алешкин оценил перспективы уголовного дела против Филиппа Киркорова

Адвокат Андрей Алешкин оценил перспективы уголовного дела против Филиппа Киркорова

Фото: Личный архив

Юбилейное шоу Филиппа Киркорова, к которому он готовился последние несколько месяцев, обернулось громким скандалом. Имя поп-короля не сходит со страниц прессы: за танец на опрокинутом кресте, который артист устроил в Кремле под песню "Мария Магдалена", его самого буквально готовы распять. "Бесовские пляски" уже осудили Мария Шукшина, Борис Корчевников, представители РПЦ... А основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и вовсе обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против певца.

- Человек-павлин верхом на кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих, - заявил Малофеев и добавил, что Киркоров живет в мире гламура и оторван от реальности - "иначе никак не объяснить происходящее и юбилейный банкет на 500 человек с черной икрой, королевскими крабами и осьминогами".

Между тем, как бы ни сомневались скептики, Филиппу Киркорову придется ответить перед законом. Ведь заявление в Генпрокуратуру - это не шутки: надзорный орган обязан отреагировать.

- Проверка в отношении Филиппа Киркорова будет однозначно - она обязательно проводится при наличии заявления, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - С высокой степенью вероятностью Филиппа Киркорова будут опрашивать. Опрос проводится в устной форме - это беседа, в которой устанавливаются все четыре признака преступления: субъект, объект, субъективная и объективная стороны преступления. Если все четыре признака имеются, по итогам проверки возбуждается уголовное или административное дело. На мой взгляд, здесь нет криминала, максимум, что возможно - административное наказание по ч.2 ст. 5.26 КоАП "Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания". Наказание по этой статье - штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Самое неприятное пока для Киркорова - это визит в прокуратуру. Это обязательный элемент проверки.

- Филиппа Бедросовича должны вызвать для дачи объяснений, пока что в качестве свидетеля. Затем, если есть состав преступления, возбуждается дело и тогда уже начинаются допросы. В этом случае из свидетеля можно перейти в статус обвиняемого, - уточнил адвокат.

В том случае, если дело о "плясках на кресте" все-таки станет уголовным, Филиппу Киркорову грозит до 1 года за решеткой либо штраф до 300 тысяч рублей.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИФилипп Киркоров, досье KP.RU