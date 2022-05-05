Филиппа Киркорова вызовут на опрос в Генпрокуратуру из-за "плясок на кресте"

Адвокат Андрей Алешкин оценил перспективы уголовного дела против Филиппа Киркорова Фото: Личный архив

Юбилейное шоу Филиппа Киркорова, к которому он готовился последние несколько месяцев, обернулось громким скандалом. Имя поп-короля не сходит со страниц прессы: за танец на опрокинутом кресте, который артист устроил в Кремле под песню "Мария Магдалена", его самого буквально готовы распять. "Бесовские пляски" уже осудили Мария Шукшина, Борис Корчевников, представители РПЦ... А основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев и вовсе обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против певца.

- Человек-павлин верхом на кресте, величайшей из христианских святынь, есть не что иное, как сознательное крестопопирательство и оскорбление чувств миллионов верующих, - заявил Малофеев и добавил, что Киркоров живет в мире гламура и оторван от реальности - "иначе никак не объяснить происходящее и юбилейный банкет на 500 человек с черной икрой, королевскими крабами и осьминогами".

Между тем, как бы ни сомневались скептики, Филиппу Киркорову придется ответить перед законом. Ведь заявление в Генпрокуратуру - это не шутки: надзорный орган обязан отреагировать.

- Проверка в отношении Филиппа Киркорова будет однозначно - она обязательно проводится при наличии заявления, - рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - С высокой степенью вероятностью Филиппа Киркорова будут опрашивать. Опрос проводится в устной форме - это беседа, в которой устанавливаются все четыре признака преступления: субъект, объект, субъективная и объективная стороны преступления. Если все четыре признака имеются, по итогам проверки возбуждается уголовное или административное дело. На мой взгляд, здесь нет криминала, максимум, что возможно - административное наказание по ч.2 ст. 5.26 КоАП "Умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания". Наказание по этой статье - штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Самое неприятное пока для Киркорова - это визит в прокуратуру. Это обязательный элемент проверки.

- Филиппа Бедросовича должны вызвать для дачи объяснений, пока что в качестве свидетеля. Затем, если есть состав преступления, возбуждается дело и тогда уже начинаются допросы. В этом случае из свидетеля можно перейти в статус обвиняемого, - уточнил адвокат.

В том случае, если дело о "плясках на кресте" все-таки станет уголовным, Филиппу Киркорову грозит до 1 года за решеткой либо штраф до 300 тысяч рублей.