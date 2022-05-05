Жена уехала от Гарика Мартиросяна в Дубай

Сам Гарик не так давно выступил с опровержением слухов о том, что он якобы станет новым ведущим шоу на Первом канале Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Мартиросян с 1998 года женат на Жанне Левиной. Все свободное время шоумен старается проводить с семьей. Супруги воспитывают дочь Жасмин и сына Даниэля. Правда, сейчас это не так просто. Избранница артиста уехала в Дубай, тог как сам Гарик усиленно работает в Москве.

Супруга Гарика Мартиросяна сообщила, что находится в отпуске в Эмиратах. Жанна Левина остановилась в гостинице Абу-Даби. Она добавила, что планирует в ближайшее время посетить еще один курорт.

"Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать. В июле эмигрирую в Сочи. Обязательно буду вам оттуда писать. Хорошо, что знаю сочинский язык, быстро смогу там ассимилироваться", - успокоила Жанна поклонников.

Ранее поползли слухи, что бывший резидент Comedy Club последовал примеру некоторых коллег-артистов и якобы покинул пределы страны. Сплетни стали распространяться после отмены шоу "ПрожекторПерисХилтон". Его перенесли на ноябрь, но точная дата премьеры пока не озвучена.

Меж тем знакомые Мартиросяна утверждают, что он в Москве. Усиленно работает над новыми проектами.

Сам Гарик не так давно выступил с опровержением слухов о том, что он якобы станет новым ведущим шоу на Первом канале. Сообщалось, что его позвали в проект, который заменит в эфире передачу "Вечерний Ургант".