Русофобский скандал: попавшийся на розыгрыш пранкеров худрук театра Вахтангова остается на должности

В Сети активно обсуждают скандальные заявления литовского режиссера Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли режиссера Римаса Туминаса, который 14 лет работает худруком Театра им.Вахтангова, одного из ведущих в России. Сейчас Туминас уехал на родину в Литву. И оттуда делает скандальные заявления, не первый раз попадаясь на провокации.

Запись разговора с Туминасом по видеосвязи показали в авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube. У многих она вызвала шок.

Представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, пранкеры Вован и Лексус предложили Туминасу поставить в киевском театре Ивана Франко «героический спектакль» - "Мой друг Бандера". Режиссер, не почувствовав подвоха, с этим предложением согласился. Туминас признался, что ведет пропагандистскую работу со своими московскими коллегами на тему Украины. Регулярно созванивается с артистами и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Даже назвал имена: Ольга Лерман, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Евгения Крегжде – "она же из Латвии"... Ну и еще много лишнего наговорил на русофобские темы.

Эти признания режиссера разделили общества на два лагеря. Голосом одной группировки неожиданно стала актриса Татьяна Васильева. Вован и Лексус пригласили её в свою программу в качестве эксперта. Васильева безапелляционно заявила, что ей будет противно, если Туминас вернется в Россию и будет продолжать работать в Москве.

«Он враг, враг народа! И места ему здесь не может быть никогда и нигде. Поразительно, что мы до этого дотерпели. Он плевать на нас хотел. И дело не в каких-то политических его взглядах, а в человеческих».

Другая часть общества назвала мерзким поступок пранкеров. Они провокаторы. Поклонники Туминаса многое готовы простить режиссеру за его талант. Что сделаешь: талантливый человек необязательно должен быть умным. Он может быть глупым и даже сильном пьющим, и в пьяном бреду нести всякую чушь.

Пару недель назад в Сети появилась аудиозапись, на которой Туминас резко высказывался о россиянах и о Путине. Записал этот разговор и выложил в Сеть его однокурсник по ГИТИСу некий Сергей Герман. Он тоже режиссер и не раз просил дать ему постановку в Вахтанговском театре. Но ему отказали. И теперь из мести бывший однокурсник спровоцировал Туминаса на неосмотрительные высказывания. Повторять глупости, которые нес в частной беседе литовский режиссер, не будем. Глупость и есть глупость. Подло другое: Герман (как говорят) продал эту запись в Интернет. И, скажите, кто больший Иуда? Смертельно больной (по слухам, Туминас много лет лечит рак горла) режиссер, который в изменённом состоянии сознания нес всякую чушь. Или человек, который на трезвую голову раскручивал его на эти признания, чтобы потом их продать в СМИ?

Сейчас Туминас отрицает все сказанное, мол, понимал, что его разыгрывают, «знал, что это игра», но вошел в раж и стал подыгрывать пранкерам. Наоборот, он гордится годами, которые проработал в Москве… Говорит, что его отъезд в Литву неслучаен, он давно собирался уйти из театра им.Вахтангова: возраст, тяжелая болезнь. Как будто бы подал в отставку. И Министр культуры России его отставку приняла...

Но оказывается, Римас снова что-то напутал.

- Туминас по-прежнему является худруком театра им.Вахтангова, - сказал нам его директор Кирилл Крок. – Театр с Римасом не ссорился. Никакого конфликта нет и быть не может. Ни у труппы с Туминасом, ни у Туминаса с труппой. Надеюсь, мы сохраним человеческие и творческие отношения. Несмотря ни на что. Что же касается его заявлений, я не в праве их комментировать...