Вячеслав Володин: «В российском обществе нет раскола, есть консолидация»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецоперация на Украине привела к консолидации российского общества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг эфире радио «КП».

- Вы раскол, происходящий в обществе, чувствуете? - поинтересовались у Володина журналисты «Комсомолки».

- Нет. Консолидация происходит, - ответил Володин.

Говоря о представителях шоу-бизнеса, критикующих спецоперацию, Володин отметил, что среди них есть люди «талантливые, но бессовестные».

- Сегодня одним поем, завтра другим, деньги с людей собираем, но при этом родину перечеркиваем, - заявил Володин.

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