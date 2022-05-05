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5 мая 2022 17:00

Вячеслав Володин: «В российском обществе нет раскола, есть консолидация»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопросы журналистов «Комсомолки» в эфире радио «КП»
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «КП»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире радио «КП»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецоперация на Украине привела к консолидации российского общества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг эфире радио «КП».

- Вы раскол, происходящий в обществе, чувствуете? - поинтересовались у Володина журналисты «Комсомолки».

- Нет. Консолидация происходит, - ответил Володин.

Говоря о представителях шоу-бизнеса, критикующих спецоперацию, Володин отметил, что среди них есть люди «талантливые, но бессовестные».

- Сегодня одним поем, завтра другим, деньги с людей собираем, но при этом родину перечеркиваем, - заявил Володин.

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