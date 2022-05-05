Вячеслав Володин: В каких границах быть Украине? Это уже решать самой Украине и ее гражданам

Полная версия беседы выйдет в ближайшее время, а пока — приводим самые важные отрывки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось, ещё недавно наши депутаты голосовали за дипломатическое признание Донецка и Луганска — и теперь от украинского национализма освобождены и другие города Донбасса. Чем была вызвана Спецоперация российской армии — и что произойдёт с Украиной дальше? Об этом в эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Полная версия беседы выйдет на сайте kp.ru в ближайшее время, а пока — приводим самые важные отрывки.

Об итогах за полгода работы нынешнего созыва Государственной Думы

За это время было внесено 567 законопроектов, из которых принят 281. Причем, из принятых законов 97 — социально-значимые, почти треть от общего количества Это в общем-то, тоже говорит о подходах и приоритетах Государственной Думы.

О причинах Спецоперации

К чему готовился Запад? К тому, что Украина начнет агрессию по отношению к ДНР и ЛНР. Накачали страну оружием. Опираясь на нацистов, киевские власти запугали население. Фактически Украина потеряла суверенитет, президент там не самостоятельный. И все решения, которые ещё до 24 февраля принимал Конгресс США и страны НАТО о поставках оружия для Украины, — говорят о том, что они планировали развязать военные действия против мирных жителей Донбасса. Но наша страна, солдаты, офицеры, наш президент — Верховный Главнокомандующий — предупредили эту агрессию. И не допустили огромного количества жертв, которое могло быть на территории как ДНР и ЛНР, так и России.

О том, в каких границах быть Украине

Это уже решать самой Украине и ее гражданам. Вот в 2014 году произошёл государственный переворот. Кровавый. Переворот. В Киеве. Следствие этого переворота — Крым отсоединился от Украины. Граждане в соответствии со всеми международными требованиями и нормами приняли для себя решение жить в составе Российской Федерации. Донецкая и Луганская народные республики приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными. А вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины (где много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии или «карту поляка»)? Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не на Украине? Так что здесь вопрос уже лежит в плоскости принятия решения самими жителями.

Полную версию интервью с Вячеславом Володиным читайте на сайте kp.ru в ближайшее время.