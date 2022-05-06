Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Кузнецов победил в танковом бою

Капитан Дмитрий Фурдуй и старший лейтенант Александр Прыгунов

Минобороны России продолжает знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z», что продолжают одерживать победы на всех фронтах. Их наградные листы - красноречивые иллюстрации освобождения украинских земель от националистов.

Минобороны России не только вручает боевые награды участникам этих боев, но и публикует кадры их боевой работы.

Ведя непрерывное огневое воздействие летчики, танкисты и артиллеристы обеспечивают продвижение подразделений Вооруженных сил России и народной милиции вперед и дают им возможность закрепиться на новых рубежах.

ПОБЕДИЛ В ТАНКОВОМ БОЮ

Ефрейтор Тарас Кузнецов

«Ефрейтор Тарас Кузнецов вместе с починенным экипажем в составе танкового полка выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов, из-под контроля украинских националистов.

Продвигаясь по окрестностям населённого пункта Тарас обнаружил два замаскированных танка националистов, спрятанных в складках местности. Мгновенно оценив ситуацию Тарас первым прицельным выстрелом уничтожил один из танков противника.

Выдержав ответное попадание снаряда из вражеского танка, Тарас, умело уходя от огня противника, несмотря на полученные ранения, вывел танк из-под удара, после чего ответным огнем танк националистов был уничтожен.

Благодаря мужественным действиям ефрейтора Тараса Кузнецова колонна смогла продолжить движение и выполнять задачу по высвобождению населённого пункта. При этом экипаж Тараса Кузнецова потерь не понес».

Ефрейтор Тарас Кузнецов

РАЗБИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ В «КОТЛЕ»

Капитан Дмитрий Фурдуй

«Капитан Дмитрий Фурдуй вместе с вверенной ему мотострелковой ротой, действуя в составе батальонно-тактической группы, вели бои с украинскими националистами, оккупировавшими один из населенных пунктов.

Подчиненные Дмитрия Фурдуя блокировали одно из вероятных направлений отступления боевиков и, грамотно используя рельеф местности, удерживали занимаемые позиции.

Предприняв отчаянную попытку выйти из окружения, боевики попытались сходу преодолеть оборонительные позиции роты капитана Фурдуя.

В ходе ожесточенного боя российские мотострелки под командованием капитана Фурдуя уничтожили 3 минометных расчета и до 40 националистов. Националисты, осознавая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. Благодаря мужеству, отваге капитана Дмитрия Фурдуя и умелому руководству подчиненными населенный пункт был освобожден от вооруженных формирований националистов».

ПОДДЕРЖАЛ МОЩНЫМ АРТУДАРОМ

Старший лейтенант Александр Прыгунов

«Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Александра Прыгунова выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на позиции украинских националистов подразделений российских мотострелков.

В ходе наступления артиллерийскими ударами взвода старшего лейтенанта Александра Прыгунова было уничтожено 1 танк, 3 БМП и более 20 националистов. Противостоящие российским подразделениям националисты в результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Александра Прыгунова существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Прыгунова задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России установил причастность к обстрелам мирных населенных пунктов еще двух должностных лиц – это начальник штаба – первый заместитель командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Качанов и командир 23 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Дмитрий Довбий.

В результате обстрелов погибли мирные граждане, в том числе настоятель храма «Архистратига Михаила» отец Парфений, еще трое гражданских лиц получили ранения, повреждены несколько зданий яслей-садов, школа, ряд газопроводов, линии электропередач, более 78 жилых домов.