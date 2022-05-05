Бабушку мы прочувствовали, за нее беспокоились, как она там. Жива ли, здорова ли. Ей сопереживали. Фото: Администрация Главы ДНР

ВСУ эвакуировали "бабушку со знаменем Победы" в Харьков. Во всяком случае, такой ролик запустил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, и он сейчас гуляет по Сети. Киев празднует вторую "победу" за день. Первая – задержание Шария, которое пока ничем не закончилось. Но Шарий – это их сугубо внутренние украинские разборки. Выдадут его Киеву из Испании или нет – нам, по большому счету, все равно. Киев этим самым доказал лишь то, что не Украина идет в Европу, а Европа превращается в Украину или руину.

А бабушка – это, конечно, совсем другое дело. Бабушку мы прочувствовали, за нее беспокоились, как она там. Жива ли, здорова ли. Ей сопереживали. И вот украинская поделка – русские ударили по дому бабушки миной, и ее пришлось эвакуировать в безопасное место в Харьков из ее села под этим городом. И она, дескать, теперь ругает уже Россию и русских.

В сети уже накаляются страсти, та ли эта Анна Ивановна Иванова или же какая-то подделка. Мол, наша бабуля маленькая, а эта высокая. Наша – постарше, а эта молодая. И дедушка, дескать, тоже фальшивый. Обращают внимание и на то, что она сидит на кровати то ли в больничной палате, то ли в доме для престарелых в окружении двух бугаев, один из которых с позывным "Корнет" не показывает своего лица, закрывая его маской. А потому, мол, она говорит свои слова о России явно под давлением, вынужденно.

Ну да, такое вполне может быть. И вероятнее всего, что это украинцы сами шандарахнули по ее дому из миномета. Где она живет, ВСУ, в отличие от нас, прекрасно знали. Уже один раз пытались эвакуировать этих стариков, но те не согласились. А дед даже ослышался, подумал, что это ВСУ решили эвакуироваться, и очень этому обрадовался. Уж очень украинской стороне надо было хоть как-то развенчать бабулю, перетянуть на свою сторону, и тут вдруг им как поперло! Как карта шулеру в вагоне поезда. Надо было бабушку увезти, тут и мина случайно под руку подвернулась. Вынудили. А потом уломали-уговорили-убедили. Тем более, что авторство ролика ясно показывает, что бабушка стала уже вопросом информационной безопасности государства Украина. Не какой-то любитель снял ролик. Правда, по качеству ролика, и есть любитель, да еще криворукий.

Знаете, вот на самом деле все равно. Та или не та. Может быть и так, и эдак. Она может говорить под давлением, а может искренне. Это, вообще, может быть не та бабушка или та самая. Вне зависимости от натуральности или фейковости, понятно. что это уже государственная пропаганда. И я ничуть не удивлюсь, если в ближайшее время появится с ней еще не один ролик. Потому что, если это действительно спецоперация, то Киев сейчас будет делать все, чтобы сделать ее, "прозревшую патриотку" знаменем борьбы с Россией.

Да плевать. Придет время – разберемся. Я вот даже хочу, чтобы это была та самая бабушка. Потому что это означает, что с ней не произошло ничего непоправимого. Что она жива. Что ее не утащили в подвалы СБУ, как сотни людей, которые имеют смелость думать неправильно. Что ей ничего не сломали. Что с ней все нормально.

И вот это в данной ситуации, как мне кажется, самое главное. А со всем остальным разберемся. Дай Бог, чтобы ничего непоправимого не произошло с ней и дальше.