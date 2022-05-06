Говорить, как товарищ Саахов, Владимир Этуш научился на фронте

Звездой актера (в кадре с Фрунзиком Мкртчяном) сделала роль любвеобильного чиновника Саахова в «Кавказской пленнице». Фото: Кадр из фильма

СТУДЕНТ-ОРДЕНОНОСЕЦ

На самом деле с годом рождения родители Этуша намудрили. Вышло так, что будущий артист родился... дважды и отмечал дни рождения «по старому» и «по новому стилю» с разницей в год. Объясняется это просто: он появился на свет 6 мая 1922 года, но в метрике родители ему дату выправили на 1923-й - чтобы в армию пошел позже.

От службы это не уберегло, Этуш попал не просто в армию, а сразу на фронт. Пошел добровольцем, а не по всеобщей мобилизации в 1941 году, хотя у него, студента Театрального училища имени Щукина, была бронь. Владимир был тяжело ранен в 1943-м под Запорожьем, а перед этим получил орден Красной Звезды за освобождение Донбасса от фашистов.

19-летний Володя пошел на фронт добровольцем, хотя как студент имел шанс избежать военной службы.

Кстати, знаменитый кавказский акцент, который так подошел в «Кавказской пленнице» товарищу Саахову, он научился имитировать на фронте. Его полк был сформирован в Армении, в нем был настоящий интернационал: грузины, армяне, азербайджанцы... Вот у них и учился студент-актер. Когда военная часть биографии Этуша завершилась, он наконец окончил театральное училище, пришел в Театр имени Вахтангова и прослужил там почти 75 лет. Почти столько же Владимир Абрамович преподавал в Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ? НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие большие артисты, он мог быть импульсивным, способным на яркие и неожиданные решения. На склоне лет Этуш совершил смелый кульбит и женился на своей поклоннице Елене, которая была моложе его на 40 с лишним лет. И прожил вместе с ней без малого 20 лет в любви и абсолютном счастье.

С Еленой, кстати, был связан забавный случай: в Театре Вахтангова когда-то шел комедийный детектив «Будьте здоровы!», в котором Этуш сыграл 400 раз. После 400-го, юбилейного спектакля к нему подошла его будущая жена и пожелала от чистого сердца: «Дай бог вам еще 400 спектаклей сыграть». На что Этуш так же искренне ответил: «Не дай бог». И на следующий день написал заявление, что больше не хочет играть в этом спектакле... Наверное, это был один из немногих случаев, когда Владимир Абрамович не соглашался с супругой.

Когда Этуш женился в четвертый раз, ему было 79 лет. Избранницей артиста стала его поклонница Елена, которая была на 42 года моложе супруга. Разница в возрасте на браке не сказалась - Владимир Абрамович и Елена прожили вместе 17 лет. Фото:Юрий МАШКОВ/ТАСС

Сказать, что Елена Этуш хранит память о своем муже бережно, трепетно, - не сказать ничего. Она им живет до сих пор. Умудряется находить какие-то интересные факты и документы о знаменитом супруге, о котором, казалось бы, известно все в деталях. Недавно, например, Елена обнаружила в архивах Владимира Абрамовича послевоенные письма его армейского командира, болгарского эмигранта. В Красной армии он носил имя Андрей Николаевич Семенов, хотя в полку все знали, что на самом деле он болгарин Янко Митев. Эта переписка будет впервые опубликована в книге с рабочим названием «Владимир Этуш. Старый знакомый», которая готовится к выпуску в издательстве АСТ.

С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Вернули все, что нажито непосильным трудом

Абсолютный курьез, особенно нелепый с учетом знаменитой роли обворованного стоматолога Шпака в «Иване Васильевиче...», случился с Этушем лет 15 назад. Квартиру актера в Гранатном переулке ограбили. Пока народный артист СССР был в отпуске, домушники вынесли «все, что нажито непосильным трудом» - деньги, драгоценности. Но через три месяца преступники почти все (что еще не потратили) вернули на место - опять же, когда Этуш с женой был в отъезде.

Когда воров все-таки поймали, оказалось, что мама одного из них была большая поклонница Владимира Абрамовича. И когда сын ей во всем признался (на ограбление он пошел, по его версии, чтобы оплатить лечение матери), она ему заявила: «Украл деньги у Этуша?! Немедленно верни!» И сын все сделал, как мама велела…

P. S. В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем кладбище пройдет официальное открытие нового памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.