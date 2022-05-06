Военная спецоперация на Украине 6 мая 2022: прямая онлайн-трансляция

Теперь боевики, засевшие на "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на продукты Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 мая 2022 года.

Минобороны РФ и ДНР объявили, что опять устанавливают "режим тишины" 5-6-7 мая, и открывают гуманитарные коридоры для выхода заложников. Однако теперь боевики, засевшие на "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на продукты: 15 человек готовы выпустить за 1 тонну еды, такова цена человеческих жизней.

Тем временем, Пентагон признал, что предоставляет Украине разведывательные данные. По словам официального представителя американского военного ведомства Джона Кирби, передавая Незалежной информацию, Штаты не воздействуют на принятие украинской стороной решений, по каким целям наносить удары.

СК РФ завел уголовное дело после обстрела колонны беженцев под Харьковом. Уточняется, что дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц и покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом группой по предварительному сговору.