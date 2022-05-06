Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 мая 2022 года: «Азовсталь» продает людей за еду, какие наркотики «усиливают» ВСУ и почему «джавелины» дают осечки

По данным Минобороны поражены 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерии Фото: REUTERS

Америка не помогает украинцам убивать русских?

Штаты пытаются откреститься от прямого участия в убийстве русских на Украине. Совет нацбезопасности США назвал «безответственными» утверждения, будто Вашингтон содействует уничтожению российских офицеров. Об этом со ссылкой на представителя СНБ Эдриана Уотсона сообщает South China Morning Post . «США предоставляют разведданные о поле боя, - заявил Уотсон, - Это помогает украинцам защитить страну. Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов». Ранее New York Times писала, что Киев получил от американцев разведданные, которые привели к гибели военных из России. Причем янки передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

Железные дороги незалежной все опаснее

В Киеве переполох. Русские бьют по железным дорогам в Галичине. The Washington Post сообщает, что киевские власти в панике от ударов ракетами по путям доставки западных вооружений. Истерика началась после того, как Россия нанесла непереносимый ущерб главному транспортному узлу во Львове. Через него Киев качает вооружения от «коллективного Запада», идущие через Восточную Европу. Но парни упорные. «Представитель Пентагона заявил, что Украина еще может перемещать оружие через всю страну», — пишут в американском издании. Ну то есть шесть разбитых подстанций, которые обеспечивали проход электропоездов с военными грузами для Украины с запада — недостаточное предупреждение? Вас за язык никто не тянул.

Героев ВСУ пичкают наркотиками

Почему-то не удивила информация от Миноброны, которое показало кадры с украинскими пленными, которые рассказывают, что перед боем волонтеры давали бойцам таблеточки, после которых пропадал страх. А когда действия препарата прекращалось, возникала слабость. Ранее уже появлялась информация о «боевых наркотиках», брошенных в окопах ВСУ на Донбассе. Нет, ну а что им, борщ, что ли, пить литрами для храбрости?

Чиновники разворовывают гуманитарную помощь

На территории Запорожской области, подконтрольной Киеву, местные чиновники присваивают и толкают своим же соотечественникам гуманитарку. По данным главы Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева в регионе «отмечены многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее перепродажи местному населению». В связи с этим , например, румынское представительство Международного комитета Красного Креста в Одесской области решило поставки гуманитарки прекратить. Не в коня корм.

Англоскасы кормят Киев просроченным оружием

ПТРК Javelin и NLAW, поставляемые Украине странами НАТО — США и Британией - в бою часто дают осечки. Как рассказал один из военнопленных, «стреляет обычно один из четырех, бывали неразрывы, в 50 метрах взрывались, не долетая до цели». Часть партий противотанковых комплексов была с истекшими сроками годности, аккумуляторы у них тоже ни к черту. Ну так они же не своим армиям такое барахло поставляют, а туземным частям...

Боевики меняют гражданских на еду

Засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на еду и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия сообщили, что «приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» (запрещенного в России) и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских". Боевики выдвинули условия: 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Больше никого «просто так» отпускать на Украину они не собираются. Настоящие «воины света».

Белгородчину опять обстреливают

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области, сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сел - Журавлёвки и Нехотеевки. Повреждены пять домов и ЛЭП. Также из трех ручных противотанковых гранатометов был обстрелян завод мостовых металлоконструкций в поселке Борисовка — там повреждена пустая емкость из под топлива.

Конгрессмены обещают ракетную поддержку

Шестой президент незалежной попросил у американского коллеги противокорабельные ракеты. Без них Киеву ну никак не обеспечить безопасность своих портов, чтобы гнать на экспорт зерно и масло. Просьбу украинский лидер передал в Вашингтон через конгрессменов США, которые по случаю заглянули в украинскую столицу. Как рассказал член делегации Джейсон Кроу в эфире NBC, власти Украины также хотели бы получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами. И еще желают реактивные системы залпового огня. Да чего там, просите у Маска звездолет!

Беспилотники носятся как бешенные

В Приднестровье перехватили беспилотник со взрывчаткой, летевший со стороны незалежной. Об этом сообщил, глава МИДа ПМР Виталий Игнатьев. Беспилотник летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра «Маяк». Запустили его с украинской территории в шести километрах от границы Приднестровья. А 26 апреля на территории радиотелецентра "Маяк" прогремели два взрыва, которые повредили самые мощные антенны. В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности. С такими соседями и по грибы-ягоды не сходишь...

Люди гибнут за металл

Артиллерия ВС РФ за предыдущую ночь уничтожили более 600 бойцов ВСУ. По данным Минобороны поражены 32 украинских пункта управления, пять складов и 51 позицию артиллерия. Также была уничтожена 61 единица украинского вооружения и военной техники противника.