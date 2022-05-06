Израильтяне подали в суд на соседку, слишком громко занимающуюся любовью

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В израильском Ришон ле-Ционе трое истцов подали жалобу в суд на свою соседку, которая, по их словам, слишком громко занимается сексом, создавая в окрестностях своего частного дома «атмосферу безнравственности».

– Наша жизнь стала невыносимой. Каждый день мы слышим стоны и звуки, издаваемые новой соседкой, и такое впечатление, что рядом показывают порнофильм. Ее спальня будто бы находится везде – включая и двор ее дома, – пожаловался один из истцов.

Однажды соседи не выдержали и, услышав знакомые звуки, решили устроить женщине скандал. Придя к ее дому, они ее не только услышали, но и увидели – соседка страстно занималась сексом прямо во дворе с каким-то мужчиной.

По утверждениям несчастных соседей, все это похоже на сексуальные домогательства, передает MyNet.

– Она может заниматься сексом по несколько часов подряд, а иногда и дни напролет. Это просто невыносимо, – не то жалуются, не то завидуют соседи.

Так или иначе, но суд состоялся. И любвеобильная дама на него явилась.

В результате между ней и истцами было заключено соглашение, один из пунктов которого запрещает женщине вступать в интимную связь вне стен дома. Остальные же пункты посвящены шуму и слежке.

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