В Дании построят крупнейшую в мире ферму по производству молока без коров

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Компания Remilk, специализирующаяся на производстве «безкоровьего» молока, планирует создать крупнейший в мире завод по производству молочных продуктов, в создании которого животные принимать участие не будут.

– По сути, мы перенесли весь механизм производства молока в одноклеточный микроб. Нам не нужны «остальные коровы», и уж точно не нужно тратить ресурсы на создание 900-килограммового животного, – заявил гендиректор компании Авив Вольф.

Местом для создания предприятия выбран эко-индустриальный парк в датском Калундборге, сообщает Times of Israel. Планируется, что производственные мощности разместятся на площади более 70 тысяч квадратных метров.

Помимо того, что молочные продукты, созданные инновационным способом, не содержат вредных веществ, присутствующих в натуральном молоке (например, гормонов или антибиотиков), производство такого молока, по утверждениям руководителей проекта, отличается высокой экологичностью и отсутствием загрязнения окружающей среды.

Вполне возможно, что так оно и есть, поскольку местом строительства завода выбрана Дания, которая много лет задает в Европе тон в животноводстве, хотя сам стартап – израильский.

Как объяснили в Remilk, отвечающий у коров за производство молочного белка ген копируется и вставляется в дрожжевую культуру. В результате дрожжи вырабатывают белки идентичные молочным. В дальнейшем их высушивают и используют при производстве «молочных» продуктов.

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