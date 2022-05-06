Голливудские разборки: Эмбер Херд обвиняет Джонни Деппа в употреблении наркотиков

Херд утверждает, что бывший супруг постоянно употреблял алкоголь и наркотики и избивал ее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Эмбер Херд, прожившая в браке с Джонни Деппом около двух лет, заявила, что муж не только ревновал ее ко всем знакомым мужчинам, но и регулярно поколачивал, будучи в алкогольном или наркотическом опьянении. Сам капитан Воробей называет все это ложью и обвиняет экс-супругу в клевете.

По словам актрисы, любовь к Деппу вспыхнула у нее вскоре после знакомства, а во время пресс-тура в 2011 году начался бурный роман. Спустя год, утверждает Херд, у Деппа начались вспышки ревности и гнева, что привело к домашнему насилию. Тем не менее, спустя три года, в 2015 году, пара вступила в брак, а еще через два года развелась.

Зимой 2018 года Херд написала статью для Washington Post, в которой заявила, что страдала от домашнего насилия. Несмотря на то, что имя Деппа в статье не упоминалось, актер не выдержал намеков и подал на бывшую супругу в суд, потребовав от нее $50 миллионов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Актриса в свою очередь не растерялась и подала встречный иск, заявив, что в браке с Деппом подвергалась не только «безудержному насилию», но и жестокому обращению.

Херд утверждает, что актер постоянно употреблял алкоголь и наркотики, избивал ее, а позже уходил и, вернувшись совершенно трезвым, просил прощения. При этом спектр веществ для поднятия настроения был у него крайне широк.

– Джонни на амфетаминах сильно отличается от Джонни на опиатах. Джонни на опиатах сильно отличается от кокаинового Джонни, который, в свою очередь, сильно отличается от Джонни на метаквалоне, – заявила Херд в суде.

В свою очередь Депп утверждает, что никогда в жизни не поднимал руку на супругу, а вот она нередко применяла к нему физические воздействия. К тому же, говорят адвокаты звезды Голливуда, он серьезно пострадал финансово, лишившись солидных доходов из-за обвинений, передает NBCNews.

В общем, кто кого и за что бил в актерской семье – придется разбираться суду.

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