Генсек ООН потребовал вернуть на рынки продукты российского производства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, выступая на очередном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, призвал вернуть на мировые рынки продукты, а также удобрения российского, белорусского и украинского производства.

Он особо отметил, что необходимо как можно скорее все это вновь реинтегрировать в мировые рынки, не взирая на кризис, происходящий на Украине.

Генсек уверен, что это необходимо для скорейшего решения грозящей миру глобальной проблемы продовольственной безопасности. Мировой продовольственный кризис еще в апреле предрек глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй.

Как известно, европейские и другие рынки уже сейчас испытывают дефицит зерна, подсолнечного масла, удобрений, производящихся в России. Антироссийские санкции, введенные странами Запада, не позволяют теперь поставлять их на внешние рынки, что уже вызвало дефицит многих продуктов, резкое повышение их стоимости.

- Я сделаю все возможное, чтобы помочь наладить диалог, чтобы помочь воплотить это в жизнь, — заявил генсек ООН.