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Недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова итальянскому телеканалу «Rete4», в котором он выразил точку зрения Москвы касательно событий на Украине, наделало на Апеннинах немало шума.

Да вот только на поверку далеко не все местные политики и СМИ оказались сторонниками столь чтимых на Западе свободы слова и плюрализма.

Так, представитель Демпартии Италии Энрико Борги, член парламентского комитета по вопросам безопасности (COPASIR), назвал выступление главы российского МИДа «угрозой безопасности Италии и обходом санкций». А потом и вовсе призвал власти «разобраться, кто дает российским пропагандистам возможность загрязнять эфир, распространяя дезинформацию», - сообщает газета «La Repubblica».

Вопросом засилья журналистов из РФ и «сочувствующих им лиц» на местных медиаплощадках тут же озаботились и в Наблюдательном комитете ведущего телеканала RAI, обратившись в вышеупомянутый комитет с просьбой провести слушания с целью разобраться, являются ли российские гости передач «представителями СМИ или шпионами из Москвы». Особенно взъелись на Владимира Соловьева и Надану Фридрихсон.

Не отстали от тренда и политологи, часть из которых заявили, что не будут участвовать в дебатах, если на них будут приглашать «кремлевских глашатаев», - пишет все та же "Repubblica".

Важно отметить, что борьба с «агентами российского влияния» началась еще в марте с травли известного эксперта Алессандро Орсини, упомянувшего в одной из программ о таком явлении, как безудержное расширение НАТО на Восток, а затем и вообще предположившего, что действия Москвы могут носить «превентивный оборонительный характер». В ответ социолога подвергли остракизму, фактически исключили из академического сообщества, а итальянскую страницу в Википедии и вовсе удалили в духе американской «культуры отмены».

В итоге в парламентском комитете по вопросам безопасности, отвечающем за контроль над деятельностью местных спецслужб и координацию их деятельности, решили провести с 11 по 18 мая серию из четырех заседаний для «углубленного изучения иностранного вмешательства и дезинформационной деятельности, а также с целью сохранения свободы и редакционно-информационной автономии», особенно в рамках конфликта между Россией и Украиной.

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