Президент Польши намекнул на поглощение Украины

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS

Президент соседней с Украиной Польши Анджей Дуда произнес пламенную речь, которую начал с тезиса – мол, Украина – это «братское для Польши государство».

Затем он сразу перешел к тому, что в самом ближайшем будущем между Польшей и Украиной больше «не будет границы».

Он обосновал такую необходимость тем, что общая территория «позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу».

Что стоит понимать под словами «границы больше не будет», польский президент не пояснил, но мало кто сомневается, что Дуда вряд ли имел в виду недавние европейские реалии, когда границы между государствами-членами ЕС были символическими – без пограничных столбов, контрольно-следовых полос и погранпунктов.

Угрозы мирового терроризма, поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, пандемия COVID-19 вернули большую часть пограничных атрибутов в Европе в реальность. Так что Дуда, скорее всего, произнося речь, тешил себя тем, что Польша сможет тем или иным способом поглотить украинскую территорию, мотивируя это заботой о будущем украинцев.

Президент Незалежной Владимир Зеленский ранее говорил о том, что украино-польской границы уже фактически не существует.