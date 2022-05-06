Скандал из-за отмены спектаклей в Большом театре: «Я ждала Нуреева! Мне не нужен Спартак»

Москва. Квадрига Аполлона на здании Большого театра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представления балета «Нуреев» и оперы «Дон Паскуале», которые были запланированы на майские праздники, не состоятся. Об этом сперва сообщил Telegram-канал театра. И только в день (!) отмены спектакля 5 мая объявление появилось на сайте.

5, 6, 7, 8 мая вместо ранее объявленной оперы «Дон Паскуале» будет показана опера «Севильский цирюльник». 6, 7 и 8 мая вместо балета «Нуреев» зрители смогут увидеть балет «Спартак». Билеты действительны. И больше - ни слова...

Причину замены Большой театр не потрудился объяснить. Но и так понятно, что дело, скорее всего, в режиссерах этих спектаклей. «Дона Паскуале» поставил Тимофей Кулябин. «Нуреева» - Кирилл Серебренников.

Серебренников публиковал пацифистские посты в соцсетях и высказывался против спецоперации на Украине. Он сейчас живет в Германии. Еще в конце февраля Тимофей Кулябин (он в Праге, где выпускает спектакль) опубликовал пост, в котором выступил с критикой российской спецоперации. Скандальную славу получил его «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, который был снят с репертуара после обвинений в «оскорблении чувств верующих». Кстати, по одной из версий, спектакли в Большом сняли тоже из-за жалоб православной общественности. Но скорее всего, все-таки из-за «неблагонадёжности» уехавших из России режиссеров.

У зрителей двойная замена вызвала двойной шок!

«Почему замена? Можно ли вернуть деньги за билет если замена не устраивает? Почему отменили накануне показа? Люди ждали именно эти спектакли, охотились за билетами, все билеты задолго до даты были раскуплены. Заменить постановку, продав зал. Какое неуважение к зрителям и артистам! Стоит ли теперь покупать билеты заранее? Какое безобразие!!!», - это лишь некоторые комментарии в Telegram-канале Большого театра.

Отчаянные театралы бьются в истерике: «Какой кошмар! Я ждала Нуреева 3 года! Мне не нужен Спартак (справедливости ради, прекрасный балет на гениальную музыку – Ред.)».

Многие решили билеты вернуть. Но тут их подкараулило еще большее разочарование. Сложности с возвратом билетов вызвали ещё большее возмущение, чем отмена спектаклей. «Адские правила возврата. Неуважение совершенное - ехать в кассу и сдавать билеты. Причём все именные (билеты) могут сдать только те, кто в билете», - пишут в соцсетях поклонники Нуреева и Дона Паскуале.

Большой театр посылает всех на свой официальный сайт в раздел «Визит в театр». И дает ссылку на параграф «Билеты», мол, там ищите разъяснение. И это провоцирует еще большее негодование: «Вас в комментариях спрашивают, как вернуть электронный билет, а вы отправляете ссылку на официальный документ. Откройте его и засеките время. Сколько у вас занял процесс поиска ответа на вопрос? Вы его вообще там найти можете? Можно же по-человечески описать процедуру возврата электронных билетов.

Два года ковид научила театры оперативно и удобно возвращать деньги в случае отмены. Всех научил, кроме Большого. Наконец проявите уважение к своему зрителю. Мало у кого есть время ехать в кассу в рабочее время и писать заявление».

Чаще всего звучит такой вопрос: можно ли вернуть билет по тарифу НЕВОЗВРАТНЫЙ? Таких билетов оказалось много: «У нас был невозвратный Нуреев!», - сокрушаются зрители. Прямо как в жизни: Нуреев был самым знаменитым невозвращенцем в СССР.

Как объяснили в пресс-службе театра, невозвратный билет – это билет, который продают по паспорту и по спеццене для льготных категорий: студентов, пенсионеров, ветеранов… Например, по программе «Большой – молодым». Но можно ли такой билет вернуть?

На сайте театра я прочитала: «Если вы покупали билеты по специальной программе, к сожалению, театр не сможет принять их обратно»...

«Если мы не можем вернуть билет в кассы, то почему спектакль можно отменить?», - справедливо спрашивают зрители.